Guardias de Skechers echan a Kanye West por presentarse sin ser invitado

Tijuana, Baja California.- Kanye West fue "expulsado" de las oficinas de una empresa de zapatos importante en Los Ángeles tras una breve conversación.

TMZ informó que Ye visitó sin previa invitación las instalaciones de Skechers para posiblemente ofrecer sus tennis Yeezy, pero la empresa lo rechazó.

Skechers no está considerando y no tiene intención de trabajar con West. Condenamos sus recientes comentarios divisivos y no toleramos el antisemitismo ni ninguna otra forma de discurso de odio. Una vez más, West se presentó sin previo aviso y sin invitación a las oficinas corporativas de Skechers"