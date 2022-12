¿Grupo Firme y Jenni Rivera en colaboración?

Tijuana, Baja California.- El pasado 9 de diciembre se cumplió una década del fallecimiento de la cantante Jenni Rivera, para conmemorar su carrera surgieron rumores de una colaboración con la banda del momento, Grupo Firme.

El proyecto de unir las voces del vocalista Eduin Caz y la Diva de la banda gracias a la tecnología parece no se llevará a cabo porque un familiar de Rivera no dio el visto bueno.

Juan Rivera confesó a Gustavo Adolfo Infante que su consanguíneo se negó a esta posibilidad porque consideraba no era muy conveniente.

Me pusieron el alto y ya. A alguien no le ha parecido. Alguno de mis sobrinos, no sé quién, pensaron que no era buena idea. yo dije: '¿Cómo no va a ser buena idea? es Firme, son dos monstruos en un tema'"