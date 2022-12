Grettell Valdez le dice que “no” a joven de 26

CIUDAD DE MÉXICO.- Grettell Valdez es una de las actrices con mayor popularidad en la televisión mexicana con sus distintas participaciones en las telenovelas ha conquistado al público con su carisma.

Sin embargo desde hace un tiempo que la artista se encuentra soltera y en más de una ocasión ha dejado en claro que en esto momento se encuentra disfrutando de su vida personal y no está interesada en tener una relación.

Fue por medio de su cuenta de Instagram que Grettel Valdez realizó una dinámica de preguntas y respuestas donde invitó a sus seguidores a que le cuestionaran de su vida personal.

La actriz recibió una pregunta por parte de uno de sus seguidores de 26 años una invitación para un café a lo que Grettel respondió que no saldría con él porque era mucho más joven.





No te lo voy aceptar por varias razones, este no me gusta el café, dos estás muy chiquito, tres que más ya me voy, no voy a estar en México” comentó la actriz.