Grettell Valdez aclara su estado civil

CIUDAD DE MÉXICO.- Grettell Valdez sin duda es una de las actrices más importantes de la televisión, a lo larga de su trayectoria se ha caracterizado por su carisma y talento ante las cámaras.

Hay que recordar que en su momento la actriz mantuvo una relación con Patricio Borghetti con quien tuvo su hij Santino, aunque la pareja decidió separarse ambos mantienen una bonita amistad en honor al menor.

Además Grettell suele ser muy activa en sus redes sociales donde constantemente realiza dinámicas para que sus seguidores le cuestionen sobre su vida personal y en esta ocasión no fue la excepción.

En uno de los videos que compartió la actriz uno de sus fanáticos le cuestionó si se encontraba de novia, es por eso que sin ningún problema que Grettel dejó en claro que se encontraba soltera.

No, soltera y sin compromiso” comentó la actriz.

Aunque en más de una ocasión lo ha dejad en claro, Valdez reveló que no se encuentra en ningún tipo de relación y que se encuentra muy “feliz”, debido a que seguramente está enfocada en sus proyectos.



Seguramente hicieron llegar sus comentarios donde en su mayoría han reconocido su belleza en el que le han hecho saber incluso que luce más joven de lo que aparente, hay que destacar que suele ser muy activa con sus rutinas de ejercicio.

Grettell Valdez ya no quiere hijos

Grettell Váldez dejó en claro que no tiene una relación y de momento está feliz así, sin embargo lo que dejó boca abiertos a sus fanáticos fue que la actriz dejó en claro que ya no quería tener hijos.



"Siempre me hacen esta pregunta, no tengo novio ni ando buscando novio, creo que eso llega y creo que eso llega y cuando llegue les contaré y tampoco quiero tener hijos nunca más” comentó la actriz.