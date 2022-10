Grettell Valdez desmiente que alguien le deba dinero

CIUDAD DE MÉXICO.- Grettell Valdez es una de las actrices con mayor popularidad en la televisión mexicana, gracias a los que ha hecho frente a la pantalla se ha ganado el cariño del público.

Actualmente la actriz se encuentra muy activa en sus redes sociales donde suele compartir un poco de su día a día y hasta de las rutinas de ejercicio que realiza para mantener su figura.

Hace unas horas por medio de su cuenta de Instagram Grettell compartió un video en el que invitó a sus seguidores a que le hicieran preguntas de lo que quisieran saber de su vida.

Es por eso que uno de sus fanáticos se atrevió a preguntarle sobre la polémica que había estado envuelta hace unos días donde una revista aseguró que una persona cercana le “debía dinero”.



No tengo idea de lo que estás diciendo, pero jamás he prestado dinero ni a mi hermana, nunca he prestado dinero ni a Santino” reveló la actriz.