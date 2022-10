Grettell Valdez hace fuerte confesión en redes sociales

CIUDAD DE MÉXICO.- Grettell Valdez es una de las actrices más famosas de la televisión mexicana, gracias a su trabajo ha robado la atención de su público quienes la han acompañado en su carrera artística.



Desde hace unos años que la artista se ha vuelto muy activa en sus redes sociales, donde suele compartir su día a día y hasta hablar un poco de su vida profesional y personal ante la cámara.



Hace unas horas que realizó una dinámica de preguntas y respuestas a sus fanáticos donde los invitó a que le platicaran o cuestionaran lo que quisieran de sus vidas, quedó sorprendida con algunas de las confesiones.



Uno de sus fanáticos se atrevió a contarle que en alguna ocasión en su vida tuvo que orinar en la calle porque realmente ya no aguantaba, inmediatamente la actriz se identificó con esa respuesta.

La verdad es que me ha pasado también, si me ha pasado, es que tengo una vejiga muy chiquita tomo mucha agua, claro que me ha pasado” comentó la actriz.



Por su parte Grettel admitió que también ha vivido este tipo de situaciones, sobre todo porque es una persona que constantemente está tomando agua, además agregó que posiblemente “todos” lo han experimentado.



Otro de sus seguidores reveló que había llegado a tomar sangre en una escuela militar, ante esto la actriz le pidió que revelara el nombre de la escuela para que nunca vaya nadie más.

Grettel Váldez ya no quiere más hijos



En sus redes sociales la actriz dejó en claro que en este momento se encuentra soltera y feliz, pero dejó con la boca abierta cuando confesó que ya no quiere tener más hijos.



Siempre me hacen esta pregunta, no tengo novio ni ando buscando novio, creo que eso llega y creo que eso llega y cuando llegue les contaré y tampoco quiero tener hijos nunca más” comentó la actriz.