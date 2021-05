Grettell Valdez huye al ser cuestionada por su esposo Leo Clerc

Ciudad de México.-A casi un año de que el esposo de Grettell Valdez confirmara que estaba enfrentando un proceso legal de un caso que tiene más de 10 años en Suiza, ahora la actriz huye de la prensa al ser cuestionada por esta situación.

Durante su arribo al Aeropuerto de la Ciudad de México, Valdez prefirió caminar ante las primeras preguntas de los reporteros, y únicamente dijo: “todo muy bien, todo muy feliz y contenta, todo muy bien, muchas gracias y nada”.

Sin embargo, los periodistas continuaron interrogándola sobre lo difícil que debe ser llevar el amor a distancia, dado que su esposo sigue en su país natal arreglando esta situación y cuidando de su madre enferma, a lo que Grettell solo comentó: “todo muy bien”.

Finalmente, al escuchar los cuestionamientos sobre una posible separación de su esposo Leo Clerc, pues hace mucho no publica una imagen junto a él, la artista comentó: “Les mando muchos besos”.

Como se recordará, luego de que en el programa Ventaneando se diera a conocer que Clerc estaba preso Suiza acusado de fraude y lavado de dinero, el esposo de la actriz escribió una carta para aclarar su situación legal.

“Hace casi 10 años, a mis 29 años, cometí un error del cual me arrepiento hasta el día de hoy, un error que admití públicamente y que tuvo una sanción pública, error sobre el cual no pararé hasta resarcir a la sociedad de mi país cualquier daño que le haya causado, directa o indirectamente. Actualmente me encuentro en Suiza atendiendo mi situación jurídica en total libertad de movimiento”, explicó Leo en aquel momento.

