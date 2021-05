Las polémicas de Sanjuana Martínez en Notimex

En la conferencia matutina de hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador abordó el tema de la huelga de trabajadores de la Agencia de noticias del Estado mexicano, Notimex, cuando se le mencionó que hay un plantón de trabajadores afuera de Palacio Nacional.

"Desde luego nosotros apoyamos a Sanjuana porque es la directora de Notimex y es una mujer honesta, una periodista de… íntegra y también, pues tenemos que proteger los derechos de los trabajadores. Es que también todas estas instituciones pues habían muchos excesos, mucha corrupción (…)", declaró AMLO.

Pero, ¿por qué hay huelga en Notimex? ¿qué papel ha jugado la directora? Este es un resumen de las polémicas decisiones de Sanjuana Martínez al frente de la agencia de noticias.

La periodista Sanjuana Martínez Montemayor llegó a una agencia de noticias que ya tenía conflictos. Antes de su nombramiento, corresponsales de Notimex habían denunciado falta de pagos en una carta dirigida al Presidente.

A inicios de este gobierno, Jesús Ramírez Cuevas, coordinador General de Comunicación Social y Vocero del Gobierno de la República, señaló que en cuanto Sanjuana Martínez asumiera el cargo como directora de Notimex, atendería la "grave situación financiera" por la que pasaba la agencia del Estado. El 21 de marzo de 2019, Martínez toma protesta como directora.

Tras 60 días de gestión, comenzaron las polémicas. Con un artículo titulado "El maltrecho PRI, ¿rumbo al autoexterminio?" la bancada de ese partido reclamó la "parcialidad editorial y falta de profesionalismo" de Notimex y pidió derecho de réplica -el cual se les otorgó-, así como que Martínez fuera a la Primera Comisión de la Comisión Permanente para explicar el giro que le dio a la agencia.

A eso le siguió la cobertura sobre el escándalo de Nassón Joaquín, líder religioso de la iglesia La Luz del Mundo, quien usó las instalaciones del Palacio de Bellas Artes para celebrar un homenaje a sí mismo. Tras la cobertura que realizó EL UNIVERSAL sobre el tema, Notimex publicó un reportaje titulado "¿Quién miente? Polémica entre el INBAL y El Universal".

En el texto se aseguraba que "Notimex solicitó las versiones de El Universal y del INBAL, sin que hasta el momento haya una respuesta", sin embargo ningún directivo, editor ni reportero de EL UNIVERSAL fue contactado por Notimex para dar una versión de los hechos, sino hasta un día después de la publicación del texto de la agencia del estado.

Para esos mismos días, había una polémica en Twitter por una nota de Notimex sobre un libro de Héctor de Mauleón, en el que el contenido estaba editorializado. Ante las acusaciones, Martínez recurrió a su cuenta de Twitter en horario laboral para publicar mensajes como: "El reportero la escribió y la subió tal cual porque no existe la censura. Es su visión, yo no la pedí, no le escribí y no la voy a censurar" (viernes, día laboral, 11:38 am) ; "Llegó el nuevo Carlos Monsiváis… de verdad no se miden. No paro de reír" (viernes, 10:17 am), "pobrecitos los profetas del salinismo, se quedaron sin su chayo y están rabiosos" (10:12 am), "… te recomiendo una terapia para manejar el odio y la frustración. Saludos querido" (viernes, 11:00 am).

Días después, Notimex publicó un cable titulado "Sanjuana Martínez, una periodista de prestigio, destaca Jenaro Villamil", quien es presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano. El texto fue publicado también en inglés y francés, aunque poco después esas versiones fueron borradas.

En junio de 2019, a cuatro meses de la gestión de Martínez, la Comisión Permanente del Congreso aprobó un punto de acuerdo para solicitar a la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, conducirse en apego a los principios rectores, absoluta independencia editorial, veracidad, imparcialidad, objetividad, pluralidad, equidad y responsabilidad.

Ese mismo mes publicó el reportaje titulado "Becas del Fonca: entre la discrecionalidad y el abuso", el cual causó indignación en la comunidad cultural por considerar que se trata de información sesgada que busca "criminalizar" a los creadores artísticos.

A inicios de julio de 2019, Notimex anunció un nuevo servicio de verificación de información que publicaran otros medios, que causó polémica. Ese mismo mes, Martínez borró su cuenta personal de Twitter -aunque regresó tiempo después- tras publicar una investigación en la que supuestamente se había identificado a "bots" que "atacaban" a la agencia, entre los diagramas aparecieron nombres de periodistas como Rafael Cabrera , Luis Pablo Beauregard y Mariano Riva Palacio, a lo que muchos señalaron que no eran bots, sino personas reales.

En ese mismo mes extrabajadores de Notimex se manifestaron afuera de Palacio Nacional porque dijeron que fueron despedidos de forma injustificada, además de que acusaron que la empresa solamente ofrece liquidaciones del 40%. El argumento de Martínez ante los despidos fue el decreto de la austeridad republicana.

Entre las protestas, los trabajadores solicitaron la intervención del presidente López Obrador y le señalaron a través de una carta que Martínez lo estaba "engañando": " la directora Sanjuana Martínez lo engaña ya que no ha cumplido con el acuerdo al que llegó a través de sus representantes con un grupo de compañeros despedidos que representan a más de 100 trabajadores y que no somos 14 como ella señala". También hubo acusaciones de amenazas y violaciones a contratos.

Los conflictos entre la agencia y el Sindicato Único de Trabajadores de Notimex derivaron en una huelga el 20 de febrero de 2020. Los trabajadores acusaron la falta de voluntad de Sanjuana Martínez por establecer un diálogo.

"Hemos sufrido maltrato, violencia de género y repercusiones económicas, así como despidos injustificados y difamación", indicaron y señalaron que tras 11 meses de estas arbitrariedades se despidieron a 241 empleados de Notimex, y por ello la empresa enfrenta 85 juicios laborales.

Ese mismo día, la agencia informó a través de un cable que seguiría trabajando al 100% y que el sindicato "quería la total y absoluta autoridad para contratar y despedir personal, dejando a un lado a la empresa". Dos días después, Notimex desconoció a huelga porque no llegó un actuario a dar fe de ésta, y la calificó de "chantaje".

En marzo de este año, a dos años de que Martínez tomó protesta como directora de Notimex, el Departamento de Estado de los Estados Unidos la acusó de haber orquestado ataques contra reporteros y de haber ordenado eliminar o no publicar contenido sobre ciertas instituciones y funcionarios, en el informe sobre la situación de los Derechos Humanos en México.

"Sanjuana Martínez Montemayor, directora de la agencia Notimex, ordenó a periodistas eliminar o no publicar contenido sobre ciertas instituciones gubernamentales y funcionarios", señala el informe en la segunda sección sobre el "Respeto por las libertades civiles", donde se aborda la Libertad de expresión, incluida la prensa.

Ante la acusación, Martínez declaró que se trataba de un "refrito de mentiras", y AMLO cuestionó el por qué Estados Unidos opina sobre cuestiones que solo competen a los mexicanos como la situación de los derechos humanos, y de nuevo defendió a Sanjuana Martínez.

Actualmente, trabajadores de Notimex continúan su protesta con un plantón a las afueras de Palacio Nacional.

¿Quién es SanJuana Martínez y cuánto gana?

La periodista Sanjuana Martínez es originaria de Monterrey, Nuevo León. Se especializa en el periodismo de investigación. En su trayectoria de 28 años ha sido reconocida por el Premio Nacional de Periodismo, en 2006, y el Premio Ortega y Gasset, en 2008.

Trabajó en medios como "La Jornada", "Proceso", "Sin Embargo" y ha publicado en varias revistas, desde "Letras Libres", hasta "Vanity Fair" y "Rolling Stone".

De acuerdo al portal gubernamental Nómina Transparente de la Administración Pública Federal, Martínez tiene un suelo neto de 87 mil 998.01 pesos mensuales como directora de Notimex.