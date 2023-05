Grandes actores, grandes maestros: los intérpretes que han encarnado a profesores inolvidables

Hermosillo, Sonora.-Hoy, 15 de mayo, es el día del maestro, y para celebrar esta fecha tan especial haremos un repaso a los profesores que inspiraron generaciones y han dejado huella en la gran pantalla.

Bernardo Villalobos es interpretado por Eugenio Derbez.

Eugenio Derbez es un actor, comediante, director, guionista y productor mexicano. Es bastante reconocido por protagonizar la serie "La Familia P. Luche" y las películas "No se aceptan devoluciones" y "Cómo ser un Latin Lover". En los últimos años, ha incursionado en diversas producciones de Hollywood, donde ha logrado adquirir un gran reconocimiento.

A sus 60 años de edad, interpretó a Bernardo Villalobos (Mr. V) en la adaptación de "CODA: Señales del Corazón" (2021), producción que ganó el Oscar 2023 a Mejor Película. Su personaje es un profesor de música que inspira a su estudiante Ruby Ross a perseguir su sueño de convertirse en cantante, a pesar de que sus padres son sordomudos.

Dewey Finn es interpretado por Jack Black

Jack Black es un actor, comediante y músico estadounidense. Es conocido por su habilidad para hacer reír al público y ha protagonizado varias películas exitosas, incluyendo "School of Rock", "Nacho Libre" y "Jumanji: Welcome to the Jungle". También es el vocalista de la banda de rock cómico Tenacious D y ha aparecido en numerosas series de televisión y videos musicales.

La película "School of Rock" causó un gran impacto cultural en 2003. Contribuyó a popularizar el género de la comedia musical, fomentar la apreciación de la música rock y promover la importancia de la educación artística. También inspiró una exitosa obra de teatro musical en Broadway y catapultó las carreras de jóvenes talentos como Miranda Cosgrove y Joey Gaydos Jr.

Su personaje, llamado Dewey, es un músico fracasado que se hace pasar por un maestro suplente en una prestigiosa escuela privada para enseñar a un grupo de estudiantes talentosos a tocar rock y competir en un concurso de bandas. Dewey inspira a los estudiantes a salir de su zona de confort y desarrollar su creatividad, mientras él mismo aprende a madurar y valorar las relaciones humanas.

Albus Dumbledore fue interpretado por múltiples actores

Richard Harris (adulto; películas 1 y 2)

Michael Gambon (adulto; películas 3 a 8)

Jude Law (adulto; Animales fantásticos)

Toby Regbo (joven; película 7 y Animales fantásticos: Los crímenes de Grindelwald)

El icónico personaje creado por J.K. Rowling ha sido interpretado por una gran variedad de actores en las series de Harry Potter y Animales fantásticos. Su nombre completo es “Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore” y es el mago más poderoso y equilibrado en la saga del famoso hechicero. Él cree que el amor es la magia más importante y poderosa en el mundo. Aunque parece ser un anciano paternal y protector, en realidad es un astuto estratega que anticipa los declives de su reino y cómo derrotar al enemigo de todos, Lord Voldemort.

El Señor Miyagi fue interpretado por Pat Morita

Pat Morita fue un actor de Estados Unidos de origen japonés, nacido en 1932 y fallecido en 2005. Es especialmente reconocido por su interpretación del personaje de Mr. Miyagi en la película "The Karate Kid" y sus secuelas, por la cual recibió una nominación al Oscar como Mejor Actor de Reparto. A lo largo de su carrera, Morita participó en numerosas películas y series de televisión, como "Happy Days", "MASH", "Hawaii Five-O" y "The Next Karate Kid". Su talento como actor le permitió desenvolverse con facilidad tanto en roles cómicos como dramáticos.

Su personaje de Nariyoshi Miyagi lo volvió una leyenda en la franquicia de Karate Kid. Se trataba de un inmigrante japonés experto en artes marciales y totalmente ‘zen’ que amansaba y canalizaba el carácter de su pupilo estrella, Daniel LaRusso (Ralph Macchio), y le enseñaba de pasión, destreza, paciencia y enfoque, tanto para la vida personal como para el combate.

LouAnne Johnson es interpretada por Michelle Pfeiffer

Michelle Pfeiffer es una actriz y productora estadounidense, nacida en 1958, que se ha destacado en películas como "Scarface", "Batman Returns", "Dangerous Liaisons" y "The Fabulous Baker Boys", entre otras. A lo largo de su carrera, ha sido nominada a varios premios importantes, incluyendo tres nominaciones al Premio de la Academia, y ha recibido varios premios, como el Globo de Oro y el BAFTA.

En 1995, protagonizó la película "Mentes Peligrosas", donde interpreta a una ex militar que aplica a un empleo para ser profesora de preparatoria. Después de ser aceptada de manera inesperada, la protagonista se encuentra con un grupo de jóvenes problemáticos y llenos de malos hábitos, quienes la rechazan desde el principio y la apodan "Pan Blanco". Aunque inicialmente trata de evitarlos, eventualmente logra ganarse su confianza y convertirse en una fuente de inspiración para ellos, gracias a su capacidad de entender y practicar la empatía.

John Keating fue interpretado por Robin Williams

Robin Williams fue un famoso actor y comediante de nacionalidad estadounidense, nacido en 1951 y fallecido en el año 2014. Es reconocido por su participación en diversas películas, entre las que destacan "Dead Poets Society", "Mrs. Doubtfire", "Good Will Hunting", "Aladdin", "Jumanji" y "Good Morning, Vietnam", entre muchas otras. Durante su carrera, Williams recibió numerosos reconocimientos y premios, entre ellos un Premio de la Academia, dos Premios Emmy, seis Globos de Oro y varios premios del Sindicato de Actores. Además de su trabajo en la industria del cine y la televisión, Williams también se destacó como actor de teatro y comediante de stand-up.

En 1989, protagonizó la película de culto "La Sociedad de los Poetas Muertos". Allí dio vida a un carismático maestro de literatura llamado John Keating, quien enseña en un estricto internado en Nueva Inglaterra en la década de 1950.

El profesor Keating introduce a sus alumnos a la poesía y les enseña a pensar por sí mismos, a ser críticos y a no conformarse con lo que les dicen. Para ello, utiliza métodos poco convencionales para motivar a los estudiantes, como hacerlos caminar en círculos, invitarlos a subir sobre sus escritorios y pedirles que piensen de manera creativa e independiente.



Además, Keating también fomenta la idea de "carpe diem", o "aprovecha el día", y les anima a hacer algo que los haga sentir vivos y libres. Sin embargo, sus métodos chocan con los valores conservadores de la institución, lo que lleva a una serie de conflictos y consecuencias inesperadas.

