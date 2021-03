Gonzalo Peña es acusado de complicidad en abuso sexual: "Estaba frente a dos cerdos"

CIUDAD DE MÉXICO.- Danny Berriel es la actriz y conductora que decidió alzar la voz en sus redes sociales para señalar al actor Gonzalo Peña, de ‘Qué le pasa a mi familia?‘ y a su amigo, de haberla violado en Acapulco.

En redes sociales circula la etiqueta #JusticiaparaDanny con la que explican que la joven ya hizo su denuncia ante las autoridades desde el año pasado, pero nada pasó. Así que ahora, con las redes, buscan ejercer presión para hacer justicia.

“Lamento subir este video por este medio pero es la última salida que encontré para yo poder estar segura y libre. Gracias a todas las personas que han estado conmigo en este proceso! Hoy por fin decido ser valiente, ahora quiero ser libre”, escribió la joven. Eduardo Ojeda es el nombre del que me violo y Gonzalo Peña el que me llevo a la casa, estuvo presente y fue su cómplice... JUSTICIA! — Danny Berriel (@dannyberriel) March 6, 2021

“El 14 de marzo de 2020 me violaron en Acapulco. No daré demasiados detalles porque hay detalles que no sería padre que estuvieran por aquí y esos solo los tienen que saber las autoridades. Hace unos 5 años conocí a Gonzalo Peña, salimos en varias ocasiones y dejamos de salir porque las cosas no funcionaron. Una amiga empezó a andar con su hermano y me dijo que Gonzalo me estaba buscando de nuevo", explicó.

"Me invita a Acapulco y me dijo que iban a ir puras parejas. Tenía muchas dudas, algo me decía que no fuera a ese viaje, pero mi amiga me terminó convenciendo, me decía que la íbamos a pasar muy bien. Acepté ir al viaje, mi amiga llegaba el sábado y todos llegamos el vienes; Gonzalo, el dueño de la casa llamado Eduardo Ojeda, la novia , un amigo de Gonzalo, la hermana de Gonzalo y el novio", narró.

“Hubo un momento en que la plática se tornó sexual y comenzaron a hablar de tríos; yo me empecé a sentir incómoda, para ese momento yo ya estaba borracha y como al día siguiente nos vamos a pescar temprano, me fui a dormir. Llegué al cuarto no pasaron ni dos minutos y ya tenía a Eduardo y a Gonzalo tocándome. Jamás me preguntaron… Me paré, me acosté en el sillón, y el único que me empezó a seguir por el cuarto fue Eduardo, Gonzalo se quedó acostado", agregó.

El video ublicado a través de su cuenta personal de twitter, esplica: "Eduardo me dijo que no fuera apretada, me paré y me pasé a la otra cama, yo le decía que me dejara en paz. Jamás sentí miedo porque ya había pasado por situaciones en donde mi primer ‘No’ no era escuchado".

Y agrego la actriz, "Desperté porque ya me estaban penetrando, me estaban violando, me estaba violando Eduardo. Cuando me di cuenta que era él entré en shock… Pude tomar consciencia cuando me dijo algo tan asqueroso: ‘¿Dónde quieres que me venga?’ y ahí me di cuenta que estaba siendo violada”.

Visiblemente afectada, la actriz continuó con su narración: "Cuando me dijo eso lo quité y me fui, y me hice bolita al lado de Gonzalo, ahí ya estaba despierta. Él se acercó, me empezó a jalonear y a decir que él todavía no había acabado, que era una maleducada".

"Y me empezó a manotear, a pegar, empezó a gritarle a Gonzalo que por qué me había invitado, que era una grosera, a lo cual Gonzalo se paró muy enojado y le dijo: ‘c*brón, por qué te empu*as si te las acabas de co*er muy rico’. Ahí me di cuenta que estaba frente a dos cerdos y sentí mucho miedo. No sabía cómo iba a salir de ahí, ni qué iba a pasar conmigo", explicó.