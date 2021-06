Gonzalo Peña declara a favor de Daniela Berriel y confirma su abuso sexual

CIUDAD DE MÉXICO.- A casi dos meses de que se dictara una orden de aprehensión en contra de Gonzalo Peña, quien ha sido acusado por Daniela Berriel ante las autoridades por el delito de violación y abuso sexual, ya dio sus primeras declaraciones sobre el caso.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

En entrevista para el programa Ventaneando, Javier Olea, defensor legal de Daniela, confirmó que ya tienen noticias de Peña, pero para no entorpecer las indagaciones se reservó algunos datos de este suceso.

Gonzalo Peña hizo dos declaraciones, una ante su defensa y otra ante un notario público en el país en el que se encuentra, esas declaraciones son documentos, al ser ante un notario público cobra validez, tiene una fe pública, tiene una validez legal; y la otra que hace ante sus abogados”, dijo Olea.

GONZALO PEÑA DA LA RAZÓN A DANIELA BERRIEL

El abogado de Berriel destacó que lo dicho por Gonzalo coincide con lo relatado por la actriz ante las autoridades.

“No les pudo decir con detalles qué dijo por cuidar la investigación, pero Gonzalo Peña dice la verdad, y su verdad coincide con la verdad de Daniela”, puntualizó.

Sin revelar algún dato del lugar donde se encuentra Gonzalo Peña en este momento, la actriz se dijo más tranquila después de las declaraciones del actor.

“Sentí más paz, porque obviamente tener la declaración de él eso me ayuda muchísimo, me ayuda legalmente y me ayuda también a que la gente (crea), porque mucha gente aún seguía dudando, a mí me seguían llegando mensajes todavía negativos y creo que ya teniendo la declaración de Gonzalo ya no hay duda alguna”, destacó.

Agradecemos la visita de @dannyberriel y su abogado Javier Olea para detallarnos el caso e informarnos que Gonzalo Peña a quien también ella denunció por abuso sexual, ya rindió su declaración. #Ventaneando ��



Mira la transmisión en vivo de Azteca UNO. �� https://t.co/9syyJmJWXE pic.twitter.com/abOfXZpJTD — Ventaneando (@VentaneandoUno) June 8, 2021

Cabe recordar que Eduardo "N" fue liberado hace tres meses, y que hasta el momento se desconoce su paradero.