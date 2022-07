Gomita fue víctima de violencia por parte de su ex novio: muestra evidencias

MÉXICO.- Aracely Ordaz, mejor conocida como Gomita, usó su cuenta de Instagram para evidenciar que fue víctima de violencia por parte de su ahora ex pareja. Por medio de sus historias temporales, la conductora narró que estaba por iniciar un complicado proceso al decidir salir de su relación violenta.

“Me ha costado mucho trabajo tocar el tema porque lo quería superar yo primero, yo me juré que nunca me iba a tocar un hombre como lo hizo mi papá. Y créanme que es horrible salir de una crisis así, le doy gracias a mi mamá y a mis hermanos que me han apoyado mucho. No le entreguen su corazón a cualquier persona, dejen todo en manos de Dios", inició diciendo Gomita.

Después contó que está tomando terapia psicológica y psiquiátrica para lidiar con estas situaciones. Señaló que se siente optimista y espera recuperarse de estas agresiones y convertirse en una persona más fuerte emocionalmente.

Muestra evidencia de la agresión

Algunos de sus seguidores pensaron que estaba hablando de la situación con su padre y que el hombre había vuelto a violentarla; sin embargo, explicó que fue su ex pareja quien la agredió, dejándole marcas en el cuerpo.

En esta ocasión, gracias a Dios, no fue mi papá, fue mi ex pareja, pero estoy muy bien... de repente estoy triste y por eso es que estoy en un nuevo tratamiento psicológico y psiquiátrico, pero gracias a Dios, mi papá ya se alejó porque estoy dejando a ese tipo de personas de mi lado", contó.

En las fotografías que compartió se puede ver que tiene moretes en los brazos y una marca muy notoria en la cara, debajo de la boca, que, explicó, es una mordida. También reveló que la agresión se dio el 9 de junio y que ella hizo todo por defenderse.

La conductora no agregó más detalles sobre el ataque o sobre las medidas legales con las que procedería. Según explica, está enfocada en cuidar su propia salud emocional y superar los traumas de la violencia que ha vivido.