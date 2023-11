Gomita: "En 'Sabadazo' no nos pagaron por tres años"

CIUDAD DE MÉXICO.- En una reciente entrevista en el canal de YouTube "Tirando bola", bajo la conducción del humorista Franco Escamilla, Aracely Ordaz, reconocida en el ámbito del entretenimiento como "Gomita", compartió un episodio doloroso de su vida. La personalidad recordó vivencias vinculadas a su participación en el programa "Sabadazo", al cual se unió a la edad de 16 años junto a su hermano, Alfredo Ordaz Campos, conocido como Lapizito. Tras la última emisión del programa en 2017, en 2019, Gomita hizo públicas denuncias sobre maltratos sufridos por parte de las conductoras principales, Laura G y Cecilia Galeano.

En esta reveladora charla, Gomita profundizó sobre las consecuencias de dichas agresiones, revelando que llegó a enfrentar momentos en los que atentó contra su propia vida. Recordó que durante sus primeros años en "Sabadazo" no recibió remuneración económica y, por el contrario, se vio obligada a pagar un "derecho de piso" correspondiente al 30% de sus ingresos en otro trabajo.

En 'Sabadazo' no nos pagaron por tres años. No recibimos nada de nada, pero eso lo ganábamos en el circo.

La situación se tornó aún más desesperante cuando reveló que sus compañeras también le exigían pagar este derecho de piso. “Mis compañeras, porque tuve problemas con ellas. El bullying más grande lo recibí en la tele de Galeano y Laura G”, confesó.

Gomita explicó que las ofensas estaban dirigidas a su físico, ya que no cumplía con los estándares de la televisión. "Estaba gordita. Tenía un cuerpo normal. No un cuerpo de televisión y llegué a los 16 años en pleno desarrollo. (Me decían): 'te robaste las pijamas de Laura G. No te quedan'", añadió.

La situación llegó a tal punto que relató haber intentado quitarse la vida en tres ocasiones, ya que no quería enfrentar las adversidades del programa. Además, Gomita reveló que se sintió manipulada, pues la convencían de demostrar a sus compañeras que podía soportar la presión, y confesó que lloraba cada ocho días al finalizar el programa.

Aguanté lo que más pude. Ahora lo agradezco. Eso me hizo ser la persona que soy hoy en día. La experiencia me hizo muy fuerte, resiliente; ya no me asusto de la maldad de la gente.

En 2019, tras la revelación de Gomita en los medios de comunicación, Laura G admitió la veracidad de las acusaciones y le ofreció una disculpa pública. "Quiero invitarla para que limemos asperezas. No podemos vivir en el pasado. Hay que evolucionar. Eso sucedió hace cinco años", comentó en su momento la regiomontana. Por otro lado, Cecilia Galeano ha mantenido silencio al respecto. Gomita, por su parte, ha expresado que no guarda rencores hacia sus compañeras.