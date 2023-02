Gloria Trevi recuerda cómo fue su relación con Sergio Andrade

ESPAÑA.- Gloria Trevi ha vuelto a ser tema de conversación tras darse a conocer que hay nuevas denuncias en su contra por corrupción de menores en relación con el caso de su expareja, Sergio Andrade, pero también se sabe que Televisa se encuentra preparando una bioserie de la cantante.

El día de ayer un medio español publicó una reciente entrevista en la que Gloria Trevi volvió a hablar sobre su historia con el productor y su presunto clan. La cantante reconoce que estuvo muy enamora, pero que esta relación la hizo vivir los momentos más duros.

Gloria recordó cómo Sergio Andrade “dominaba” su mente y le hacía creer todo lo que decía. También señaló que cuando fue encerrada en la cárcel no sintió una gran diferencia, pues ella ya había perdido su libertad al momento de involucrarse con él.

Pero lo que Gloria recuerda con más dolor es el fallecimiento de su hija Ana Dalay, la cual tenía solo un mes de edad. Explicó que realmente nunca supo cuál fue la causa de su muerte, pero le dijeron que había sido muerte de cuna.

"Se han dicho las cosas más horribles, que me cuesta repetirlas; A mí me dijeron una cosa, me dijo una de las muchachas que estaban en ese momento, que Sergio le pidió que se llevara a mi hija, me dijo a mí que la llevó a un hospital, le hicieron un acta de defunción, que había fallecido por muerte de cuna, que le hicieron un velorio, pero todo lo que me dijo fue algo que el señor le pidió que me dijera, pero no la culpo, porque ella era otra persona que estaba aterrada por él”, agregó.