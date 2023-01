Gloria Trevi alza la voz ante nueva demanda

Ciudad de México.- A inicios del año, la revista Rolling Stone dio a conocer que había una nueva demanda contra Gloria Trevi y su ex mánager Sergio Andrade, la cual está relacionada con el caso de abuso de menores, y corrupción por el que la cantante estuvo 4 años en la cárcel.

En su reciente encuentro con los medios, la artista fue cuestionada por el tema, a lo que sin ahondar sobre el proceso legal, contó:

Como son cuestiones que son legales, yo prefiero que todo esto, pues se litigue en una corte. Ya saben que yo soy muy respetuosa. Lo que es espectáculo es del espectáculo y lo que es legal pues lo vamos a dejar en las autoridades y en las manos de Dios que yo siempre digo ‘que él sea mi abogado, mi juez’

Me pongo en sus manos”.

De igual forma, Gloria remarcó: “Las autoridades, los jueces, el jurado, si Dios quiere tomen sus veredictos y pues ahí se tendrá que respetar y sea lo que sea. Yo tendré que seguir adelante”.

Otros ataques

Debido a que en los últimos días sus abogados confirmaron el proceso que iniciaron contra el influencer Chumel Torres por daño moral, la mexicana confesó que solo fue una reacción a las agresiones recibidas.

“De verdad que yo he sido a veces orillada a poner algunas demandas, pero es porque es un ataque tan malo, tan feo, que yo considero que también es bueno ponerle un alto a las personas que quieren incentivar el odio. Entonces ahí es donde yo me he tenido que defender…”, detalló.

Finalmente, Gloria Trevi aseguró que esta acción es con la intención de proteger a otras personas y no solo a ella.

“Cuando salí del penal de Chihuahua, del cerezo, yo no salí a vengarme, salí a trabajar, pero me quisieron volver hacer daño, volverme a atacar y tuve que defenderme, más que a mí a toda la gente que adoro y que está cerca de mí”, manifestó.