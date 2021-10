Gloria Trevi busca un amparo para evitar ser detenida

Ciudad de México.- Gloria Trevi solicitó un amparo y así evitar ser retenida, sin embargo la demanda de la cantante no ha sido admitida.



El juicio iniciado por Trevi ha radicado ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materia de Amparo Penal en la CDMX, quien solicitó a la cantante se precisara el acto que reclama.

De los estados judiciales se desprende que la cantante busca la protección federal contra cualquier orden de aprehensión.



No obstante, si Gloria no desahoga el requerimiento del juez en los próximos días, su demanda se verá como no desahogada.



En septiembre pasado, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) denunció a Gloria Trevi y a su esposo Armando Gómez Martínez por los delitos de defraudación fiscal y lavado de dinero.

