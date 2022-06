Gloria Estefan solidaria con Shakira tras separarse de Piqué

Ciudad de México.- La cantante Gloria Estefan se expresó por la situación que vive actualmente Shakira, tras su separación con el futbolista Gerdad Piqué.

“¡Pobrecita!... es parte de lo que viene con la fama, ella entiende perfectamente, es difícil cuando uno atraviesa problemas personales, pero viene con el territorio, y hay tantas cosas lindas que disfrutamos a raíz de nuestras carreras. Me da tristeza porque yo sé que el rompimiento de una pareja es difícil”, dijo la cubana de 64 años.

En su estadía por la alfombra roja en el remake de 'El padre de la novia' que se estrenaría el 16 de junio en HBO Max, Gloria expresó su esperanza en que las cosas se arreglaría de la mejor forma.

Ella es una mujer fuerte, ama a sus hijos, estoy segura de que Piqué también, ojalá busquen la forma de seguir siendo padres para estos niños, de seguir apoyándolos y ella es una mujer que puede todo, creo mucho en ella, pero sí me da tristeza porque soy una mujer casada por 44 años, tengo una relación muy linda y yo sé que es difícil lo que está pasando”

Admiración por Thalía

Por otro lado, Estefan exteriorizó su admiración por Thalía después de que Laura Zapata revelara recientemente que la artista habría tenido complicaciones de salud por su enfermedad de Lyme.

“Yo sé que Thali ha pasado por ese reto, pero hablando de mujeres fuertes, ¡hello!, Thalía es alguien increíble, cuando yo he hablado con ella no he sabido de que estaba mal. No he hablado con ella recién porque he estado trabajando tanto, pero Thali ha trabajado a través de todos estos años aún con ese reto y yo sé que ella va a salir adelante como siempre”, dijo al respecto.