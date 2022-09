Gisele Bündchen y Tom Brady están "viviendo por separado"

ESTADOS UNIDOS.- El matrimonio de Gisele Bündchen y Tom Brady -quienes se casaron en 2009- parece estar pasando por un difícil momento.

Según una fuente de CNN, ambos se encuentran "viviendo por separado".

Brady, de 45 años de edad, el jugador que se retiró de la NFL en febrero, solo para revertir su decisión posteriormente. En agosto, se tomó un permiso de 11 días del campo de entrenamiento para "lidear con cosas personales", de acuerdo a su entrenador Todd Bowles.

En una entrevista con la revista Elle, que se publicó esta semana, Gisele expresó tener "preocupaciones" respecto al regreso de su esposo al campo, tras haberse retirado el pasado invierno.

En su podcast "Let's Go!", el pasado martes, Brady notó el impacto de sus décadas al jugar en la NFL respecto a "sus prioridades".

No he tenido una navidad en 23 años, y no he pasado un "Día de acción de gracias" en 23 años con mi familia, no he pasado los cumpleaños de las personas que cumplen entre agosto y enero con ellos. Tampoco he asistido a funerales o bodas"