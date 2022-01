Gil Rodríguez "El Mocos": ¿Quién era el comediante que fue asesinado en Monterrey?

CIUDAD DE MÉXICO.- El pasado fin de semana una triste noticia recorrió las redes sociales luego de dar a conocer que el comediante Gilberto Rodríguez, mejor comocido como "El Mocos", fue ejecutado durante un ataque armado en Monterrey, Nuevo León.

La víctima que perdió la vida a sus 37 años comenzó su carrera como payaso de eventos infantiles y fiestas de XV años, para luego darse a conocer en distintas plataformas digitales como Youtube, en donde compartía sus rutinas de stand up y divertidos "sketches".

Rodríguez debutó en el mundo de la comedia en el bar Merequetenge, en el que se volvió famoso por sus shows y rutinas de comedia en el 2017. Y según comentó durante una entrevista con Rogelio Ramos, luego de recibir una buena respuesta por parte del público, se volvió parte de la carterela de comediantes en el 2017.

Gracias al éxito que obtuvo en distintos club de comedia, fiestas infantiles y clubes nocturnos, el fallecido comediante comenzó a trabajar con Sarco Entertainment, agencia de representación artística dirigida por su compañero de la comedia, Aldo Show, y "El Mocos" continuó presentándose en otros centros nocturnos de Monterrey, lugar de donde era natal.

Sobre su interesante apodo, se informó que Gilberto Rodríguez comenzó a trabajar con otros comediantes de la misma agencia, con quienes se dedicó a hacer sketch cómicos para luego subirlos a sus redes sociales, tanto Facebook como Youtube. Y en el 2021, Gil adoptó su nuevo personaje que lo llevó a la fama: El Mocos.

Es el personaje que se me ocurrió. Le puse ‘El Mocos’, es un vividor, un vago (...) Yo me quedo impresionado del resultado que ha tenido, que yo como Gil Rodríguez no lo he tenido como lo ha tenido El Mocos en ocho meses”, contó en la misma entrevista con Rogelio Ramos.