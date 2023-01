Geros se pronuncia tras polémica del adeudo con Mona

Tijuana, Baja California.- El influencer Geros reaccionó a las declaraciones de su pareja, Mona, luego que ella lo acusará de no pagarle el dinero que genera con sus páginas.

El pasado sábado, la guanajuatense compartió que había asociado su dinero de Youtube en una tarjeta con Geros, pero este solo le había dado excusas para no pagarle durante los últimos tres meses.

Geros salió a defenderse ante las críticas de los internautas y pidió a su novia que le pidiera el dinero directamente a él.

El dinero que me lo pida ella, ella ya sabe qué onda, se le va a pagar su dinero que me debe, si me tarde unas veces puede ser concha"