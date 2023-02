Gerardo Ortiz reacciona a polémica de abuso sexual de Pablo Montero y habla de su relación con fans

Ciudad de México.- Gerardo Ortiz reaccionó a la polémica de su colega Pablo Montero, luego de ser denunciado por dos mujeres de presunto abuso sexual y explicó como evita estas situaciones con sus fans.

A pesar de que el artista ha negado tajantemente estos hechos, su colega Gerardo Ortiz fue cuestionado por el tema y habló de la forma en que él se relaciona con sus seguidoras para evitar cualquier escenario de este tipo.

Desconozco el tema la verdad. He estado bien enfocado en mi música, estuve grabando muchos videos de mi nueva producción, y tanto con las colaboraciones también que vienen”

dijo Ortiz ante la pregunta directa sobre los problemas de su colega.

Gerardo Ortiz habla de como se relaciona con sus fans

Sin embargo, al hablar del contacto y relación que mantiene con sus fans, Gerardo confesó que pese a no haber sufrido algún tipo de incidente, hasta ahora ha sabido manejar la situación con ellas para que no pase a más.

“Sí me ha tocado varios agarrones, pero siempre con todo respeto los hemos tratado y es un respeto mutuo, me quieren mucho a mí y yo también los respeto demasiado y nada, venimos a complacerlos. Alguna mordida muy fuerte que sí me ha tocado por el cachete, pero sí, contento, contentísimo”, explicó.

Detuvo su carrera en Pandemia, pero sus fans lo siguieron apoyando

Finalmente, Gerardo destacó que por ahora agradece que diversos clubes de seguidores vuelvan a demostrarle su apoyo en eventos públicos, pues debido a la pandemia todo se había paralizado en ese sentido.

“Muy buena comunicación con mis fans, de hecho, estamos ahí platicando con una de las que iniciaron ahí las apasionadas, sé que vienen otros clubs de fans, y me dicen ‘oye, ya nos andamos reactivando’, ya andan unas por aquí y me alegra mucho […] y estoy contento de que me sigan a donde voy, y nada, eso es lo importante”, detalló.