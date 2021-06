Gerardo Ortiz hace historia en su carrera musical al llevar el regional al Uforia Live

LOS ÁNGELES.- El cantante Gerardo Ortiz pasará a la historia por ser el primer artista del género regional mexicano en realizar un concierto arriba de un camión, como parte del concepto Uforia Live Series 2021.

La presentación de Ortiz, ocurrida este fin de semana, es la primera que se ofrece en lo que va del año en este formato y pudo ser vista vía streaming por todo el mundo. El cantante recorrió las calles de Los Ángeles interpretando sus mejores canciones y como parte de su festejo por 10 años dentro de la música.

El camión fue equipado con una producción de primer nivel que llevaba plasmada la imagen de Gerardo Ortiz y la estampa de la corona que representa la portada oficial de su disco “Décimo Aniversario”.

Acompañado de una caravana de autos de lujo, el recorrido inició en unos de los puentes más icónicos de Los Ángeles, donde se apreció el horizonte de la ciudad. Con un repertorio apropiadamente seleccionado, Gerardo sorprendió a su público cuando invitó a su hermano Kevin Ortiz al escenario para cantar el tema “Tal como eres”.

Para cerrar con broche de Oro, el cantante finalizó su concierto virtual a ritmo de banda con algunos corridos de su repertorio. El espectáculo fue enlazado por medio de UforiaMusic.com y todas sus plataformas digitales al igual que en el canal oficial de Gerardo Ortiz en YouTube.

Gerardo regresará el próximo 2 de octubre a Los Ángeles, al prestigioso recinto Microsoft Theatre, donde desea celebrar su cumpleaños con una íntima velada.

Además, la revista Billboard lo destacó con una portada y una entrevista especial en la cual hace un recuento de sus 10 años dentro de la música, así como de la controversia que generó con uno de sus videoclips en el cual se le acusó de hacer apología del feminicidio.

Saber que no soy perfecto y comprender que he tomado decisiones que han impactado directamente en mi carrera y han tenido grandes consecuencias”, expresó.

En la charla con la revista, también habla sobre su manera de componer y cómo ésta ha evolucionado por el tiempo.

“El viejo Gerardo no era consciente de lo que escribía. Escribiría en el momento, cualquier cosa que se me ocurriera. Grababa la canción sin cuestionar ninguna de las letras, y eso era todo. Ahora me tomo mi tiempo escribiendo una canción.

“Sé lo que quiero escribir, lo que quiero modificar en una canción y he aprendido a tener más control sobre ese proceso. Soy un mejor narrador en general. Pero a veces, extraño esa espontaneidad, porque me arriesgué con mis letras. Hay momentos en los que vuelve ese viejo Gerardo, y es un buen equilibrio”.