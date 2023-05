Gerardo Bazúa acusa a Paulina Rubio de ser una madre irresponsable

Ciudad de México.- Gerardo Bazúa y Paulina Rubio se reencontraron en una audiencia en Miami después de que el artista acusara a su ex de ser una madre irresponsable, después de que su hijo perdiera un año escolar en la pandemia.

Aunque los artistas estuvieron presentes, no declararon, aunque sí escucharon las partes de sus respectivos abogados.

“Las partes llegaron a un acuerdo confidencial de paternidad el 18 de enero de 2021 […] para el momento en que los padres llegaron a este acuerdo, el menor tenía 4 años, el padre ha referido que la madre no cumplió en llevar al pequeño a la escuela durante largos periodos de tiempo, y le pido Su Señoría que tome en cuenta el año, y que quede asentado, nuestra nación estaba atravesando por una pandemia mundial, y el acuerdo fue firmado en 2021. Las inasistencias fueron porque estábamos en medio de una pandemia mundial… Acerca de la segunda acusación de que la madre no solicitó las tareas correspondientes para que el niño compensara el tiempo perdido en la escuela, otra vez jueza, estamos hablando de un niño de 4 o 5 años de edad, la siguiente acusación sobre que la escuela asegura que lo menor para el menor es acudir al jardín de niños porque sus ausencias pueden generar un impacto en su ámbito social y emocional, esta situación no tiene sentido”

Expuso la defensa legal de Pau.

Fundamentos del cliente

Por su parte, Carla Lowry, la abogada de Bazúa, intentó defender los fundamentos de su cliente frente a la jueza Marlene Fernández-Karavetsos.

“Esto se trata de un niño que ha cambiado de escuelas y sí afecta, porque de hecho está en la etapa en la que adquiere las habilidades de leer y escribir, cuando le enseñas al niño que hay que hacer lo correcto, la razón por la cual esto realmente es un problema es porque hay un padre que está dispuesto a tener al niño en vez de que el menor ande volando al extranjero mientras ella trabaja”, expuso Lowry.

Asimismo, destacó que el problema con Rubio son sus compromisos profesionales. “De ninguna manera estamos diciendo que sean malos padres, aquí lo importante es ¿qué es lo mejor para Eros?, sabemos que hay muchas cosas que la señora Rubio no es capaz de hacer y no porque sea una mala madre sino porque ella no puede por sus obligaciones laborales”.

Petición enmendada

Al final de la audiencia, Fernández-Karavetsos desestimó la petición de Gerardo y solicitó a su abogada presentar una petición enmendada en un plazo de 15 días.

Por su parte, la emisión de espectáculos refirió que “La Chica Dorada” se mostró atenta durante todo el proceso, y un tanto burlona respecto a las acusaciones en su contra.