Geraldine Bazán recupera pertenencias que se habría llevado conductor de Uber

CIUDAD DE MÉXICO.- Geraldine Bazan es una de las actrices más queridas del medio del espectáculo, pero sin duda se ha caracterizado por ser una mujer de carácter fuerte y que odias las injusticias.

Fue el pasado 19 de mayo que por medio de sus redes sociales la actriz denunció que un conductor de Uber a la hora de que recogió sus cosas para que las llevara hasta su cosa, el hombre habría cancelado el viaje y se quedó con sus cosas sin avisar absolutamente nada.

Sin dudarlo Geraldine manifestó su molestia y la aplicación no hizo nada para ayudarla, es por eso que acudió a sus millones de seguidores para que ayudaran a encontrar a dicha persona.

Hace unas horas la expareja de Gabriel Soto, reveló que después de un tiempo, el conductor se habría reportado con ella y le confirmó que él tenía sus pertenencias pero que se las regresaría.

Sin embargo Geraldine dejó en claro que todo esto fue posible gracias al apoyo que recibió por parte de sus seguidores, quienes se encargaron de compartir el mensaje en distintas plataformas.

Apareció el conductor de Uber ya se comunicó conmigo, que dónde me entregaba mis cosas, lo cual agradezco mucho, todo esto fue por la movilización en redes sociales, así que se los agradezco mucho” dijo la actriz.

Y es que la artista señaló que con lo que se había quedado el conductor, era un vestuario que utilizaría para su trabajo y que era importante que lo tuviera en sus manos y evitar que se perdiera.

Además para finalizar advirtió a sus fanáticos, que dicha aplicación no era segura, debido a que ella, nunca la ayudaron ni la orientaron con todo lo que sucedió por lo que recomendó que la utilizaran con cuidado.

A Geraldine Bazán no le interesa llegar al altar

Geraldine Bazán se encuentra enfocada en su carrera profesional, haciendo trabajo para el proyecto televisivo ‘Corona de lágrimas’ además de disfrutar de la presencia de sus hijas, pero admitió que ya no le interesa llegar al altar vestida de blanco.



"Yo ya me casé una vez y lo que quiero ahorita es vivir, disfrutar la vida y seguir creciendo emocionalmente y profesionalmente y esta cuestión del matrimonio no me quita el sueño", explicó.