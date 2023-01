Geraldine Bazán presume talento de su hija

CIUDAD DE MÉXICO.- Geraldine Bazán es una de las actrices más guapas del espectáculo, actualmente goza de su soltería después de algunos años de separación con su expareja Gabriel Soto.

Desde hace unos días la actriz a través de sus redes sociales ha ido compartiendo que se encuentra de vacaciones a lado de sus hijas Alexia Marie y Elissa, primero esteban disfrutando de Las Vegas pero hace unas horas arribaron a Los Ángeles.

Fue por medio de su cuenta de Instagram que Geraldine relató que se encontraban de paseo pero no pudieron dejar de alto llegar a una librería debido a que su hija mayor le encanta leer historias.

La actriz “presumió” que Elissa es una “debora libros” debido a que disfruta leer mucho y hasta recomendó a sus seguidores el libro que estaba por comprar porque la autora es una de sus favoritas.

Elisa está buscando nuevos bebés,o sea nuevos libros es una debora libros” comentó la actriz.

En la grabación se puede ver que Geraldine se encuentra en el interior de una librería donde su hija se encuentra buscando nuevo “material” para leer, mientras le comentó a su mamá que ya tenía uno nuevo.

Hay que recordar que desde hace unos meses Elissa hizo su debut en televisión como actriz, al parecer seguirá los pasos de sus padres, aunque no se ha dado más información sobre futuros proyectos.

Geraldine Bazán presume nuevo ‘look’

La actriz Geraldine Bazán presumió en la alfombra azul de una revista su nuevo cabello corto y rizado, después de tanto tiempo con su pelo liso. Mientras comenzaban los cuestionamientos sobre su nueva apariencia, la actriz de 39 años reveló que se sentía cambiada con esta decisión.



"Literal me sacó de mi zona de confort… no, la verdad mi George Figueroa me encanta, junto con Víctor y Jessy que son mis diseñadores de cabecera, la verdad los adoro y les tengo mucha confianza”, comentó la actriz.