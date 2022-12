Geraldine Bazán presume nuevo look y aclara rumores de su actual relación con Gabriel Soto

Ciudad de México.- La actriz Geraldine Bazán presumió en la alfombra azul de una revista su nuevo cabello corto y rizado, después de tanto tiempo con su pelo liso.

Mientras comenzaban los cuestionamientos sobre su nueva apariencia, la actriz de 39 años reveló que se sentía cambiada con esta decisión.

Literal me sacó de mi zona de confort… no, la verdad mi George Figueroa me encanta, junto con Víctor y Jessy que son mis diseñadores de cabecera, la verdad los adoro y les tengo mucha confianza”