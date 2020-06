Geraldine Bazán no descarta volver a convertirse en madre

Geraldine Bazán le ha dado la vuelta a su polémica separación de Gabriel Soto, y ahora la actriz sorprendió a varios de sus seguidores al confesar que no descarta volver a convertirse en madre.

Durante la charla con su amiga Bárbara Michanie, la actriz mexicana abordó el tema de la maternidad, y aunque explicó que por ahora está feliz con sus dos hijas, comentó que en un futuro podría cambiar de parecer.

“Pues no sé, hoy es hoy, vamos a dejar que la vida nos sorprenda. Ahorita estoy feliz, me encanta ser una mamá joven y me encanta llevarme con ellas increíble y poder viajar. La idea de volver empezar es complicada, pero una nunca sabe”, dijo Bazán.

Pero eso no fue todo, la conversión también llevó a la ex de Soto a recordar su primer beso, el cual le dio a uno de sus compañeros de trabajo a los 16 años.

“Hace muchos años estaba haciendo una telenovela que se llamaba Catalina y Sebastián, en Televisión Azteca, y dentro de la historia entraba un grupo de cuatro chavos venezolanos que cantaban, de estos grupos que a las chavitas nos vuelven loca. En una de las escenas mi personaje se enamoraba de uno de los chicos, fue mi primer beso en la ficción y estaba super nerviosa”, relató con una pícara sonrisa.

Finalmente, Geraldine aseguró que la vida real superó a la ficción, por lo que terminó haciéndose novia del sujeto en cuestión. “¡Hubo tanta magia que después anduvimos como dos años! Así que cuando hay química y magia la hay”.