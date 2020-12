¿Geraldine Bazán filtró el video de Gabriel Soto?

CIUDAD DE MÉXICO.- Gabriel Soto sigue siendo tendencia luego de que se filtrara en redes sociales un video íntimo suyo.

En el material de contenido explícito, aunque apenas puede verse el rostro del actor, los internautas lo identificaron rápidamente por sus tatuajes. Horas más tarde, el propio Gabriel habría aceptado que el video era suyo y además que lo grabó hace bastantes años.

El tema fue comentado en “Ventaneando” por Mónica Garza y Pedrito Sola, quienes comenzaron a especular quién podría haber filtrado dicho video.

En dicha emisión del programa de Azteca, se transmitió una breve entrevista a Irina Baeva, la actual pareja de Soto, quien pidió discreción por el bien de las niñas y aseguró que el material en cuestión no fue para ella.

No fue en mi año”, dijo Irina refiriéndose al famoso refrán “Lo que no fue en tu año no hace daño”.