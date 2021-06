Geraldine Bazán estrena novio y aseguran que se desvive por ella

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras su participación en el programa de Karla Díaz, integrante del grupo JNS, “Pinky Promise”, Geraldine Bazán confesó que ya tenía novio y que la trataba como a toda una reina.

El jueves pasado, Geraldine Bazán y Mariana Torres, estuvieron como invitadas en el programa de entrevistas que realiza Karla Díaz, donde se le cuestionó sobre cómo estaba su relación sentimental y si tenía pareja.

A pesar de que no quiso profundizar en el tema, la exesposa de Gabriel Soto reveló que sí tiene novio y que se siente muy contenta.

Sí ando saliendo con alguien, (estoy) muy contenta, la verdad”, dijo.

Fue en esos momentos que su amiga Marina Torres, a quien conoce desde que eran adolescentes, comentó que el novio de Geraldine se desvive por ella y “es un amor”.

“Y se desvive por Geraldine y la quiere, y la apapacha, y la acompaña, y la sube y la baja, y: ‘¿Qué quieres mi reina y mi amor?, estás hermosa’… Se desvive por ti. Me encanta”, detalló Mariana.



“NO SÉ SI ME VOLVERÍA A CASAR”: GERALDINE BAZÁN

En una sección de preguntas y respuestas en donde el público hacía los cuestionamientos, se le preguntó a Geraldine si estaría dispuesta a casarse nuevamente, a lo que ella respondió:

“No sé, la verdad. Es que creo en el amor, definitivamente hoy, mañana y siempre, pero no sé, esta cuestión de casarse por la boda y por eso yo ya lo viví, está increíble y todo, pero creo que una fiesta no es lo mismo que un matrimonio. Nunca digas nunca, sería lindo, pero tampoco es algo que estoy buscando, la verdad. Si uno quiere fiesta puede hacer fiesta en cualquier momento, no necesitas casarte”, explicó.

En febrero de 2016, Geraldine se casó con Gabriel Soto por la Iglesia, aunque se conocieron desde 2007 y procrearon dos hijas; una de ellas, Alexa Miranda, fue bautizada el mismo día de la boda, en la Ciudad de México.

Días después, la pareja se casó por el civil, pero en 2018, anunciaron su separación definitiva y su divorcio.