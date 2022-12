Geraldine Bazán enciende redes sociales al aparecer en traje de baño

CIUDAD DE MÉXICO.- Geraldine Bazán es una de las actrices con mayor popularidad de la televisión, gracias a su trabajo se ha convertido en una de las más queridas por parte del público.

Actualmente la actriz se encuentra soltera, después de que hace algunos años mantuvo un matrimonio muy polémico a lado de Gabriel Soto, con quien se habría separado por una “supuesta” infidelidad.

A través de su cuenta de Instagram Geraldine Bazán compartió una serie de imágenes en las que apareció en un minitraje de baño que le permitió mostrar su figura.

A sus 39 años la actriz apareció luciendo un cuerpazo, dejando ver la minicinturita que ha sabido mantener con los años, luciendo un bikini en color rosa que lució en medio de la playa.

El mejor estado es la imperfección… Todos somos imperfectos, claro intentamos mostrar siempre nuestra mejor versión y estas fotos me parece muestran la mía… Sin mucho maquillaje, despeinada sin luces o retoque en las fotos. Es lo qué hay y me gusto” se puede leer en la publicación.



Además Geraldine habló sobre la “imperfección” y en esta ocasión quiso presentar su mejor versión sin mucho maquillaje, despeinada y por supuesto sin retocar las fotografías.

Seguramente sus fanáticos hicieron llegar sus muestras de cariño en la publicación: “guapa”, “divina”, “yo quisiera estar igual de imperfecta como tú”, “está super guapa”, “eres la más bella”, son algunos de los que se pueden leer.

Geraldine Bazán presume nuevo ‘look’

Hace un par de semanas la actriz Geraldine Bazán presumió en la alfombra azul de una revista su nuevo cabello corto y rizado, después de tanto tiempo con su pelo liso.

"Literal me sacó de mi zona de confort… no, la verdad mi George Figueroa me encanta, junto con Víctor y Jessy que son mis diseñadores de cabecera, la verdad los adoro y les tengo mucha confianza” comentó.