Geraldine Bazán celebró su cumpleaños 39 con esta sesión fotográfica

CIUDAD DE MÉXICO.- Geraldine Bazán se ha caracterizado por su belleza y carisma frente a las cámaras, ha logrado poder tener una sólida carrera en el mediod el espectáculo, gracias a su talento.

El pasado 30 de enero la actriz estuvo rodeada de amor y un sin fin de muestras de cariño por parte de sus familiares, amigos y fanáticos, que se encargaron de felicitarla por la llegada de sus 39 años.

Fue por medio de su cuenta de Instagram que Geraldine compartió la sesión fotografica que se realizó para celebrar en grande que está a punto de llegar al “cuarto piso”.

La actriz además dedicó un emotivo mensaje a sus seres queridos y seguidores por todo el apoyo que le han brindado a lo largo de los años, además admitió sentirse muy afortunada en su vida.

Grateful and blessed birthday girl . Mis deseos de cumpleaños, hoy son agradecimientos…Por ser una mujer sana,mamá afortunada, tener amigos amados, una familia incondicional, amar y disfrutar mi trabajo. Gracias a cada uno de ustedes familia por acompañarme en cada paso de mi vida” es lo que se puede leer en la publicación.

Geraldine decidió utilizar un hermoso vestido en color verde fosforescente, de gala y largo, con algunas transparencias, además agregó un maquillaje natural que le permitió deslumbrar frente a la cámara.

Sus seguidores hicieron llegar sus felicitaciones y buenos deseos en este nuevo año para la actriz: “feliz cumpleaños”, “muchas felicidades mi Gery”, “eres tan bella”, “amiga que cumplas muchos más”, “happy birthday preciosa”, son algunos de los que se pueden leer.





Geraldine ya no quiere volver al altar

Geraldine se encuentra en uno de los mejores momentos de su vida profesional y personal, por que aunque ya mantiene una relación con el empresario Luis Murillo aun no esta interesada en llegar al altar.

"Yo ya me casé una vez y lo que quiero ahorita es vivir, disfrutar la vida y seguir creciendo emocionalmente y profesionalmente y esta cuestión del matrimonio no me quita el sueño", explicó.