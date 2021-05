Geraldine Bazán acusa a "Suelta la sopa" por acoso personal y así respondió el programa

CIUDAD DE MÉXICO. – La reconocida actriz y presentadora mexicana, Geraldine Bazán, se hartó de las preguntas y entrevistas constantes de los reporteros del popular programa, por lo que declaró que está dispuesta a poner una demanda por “acoso personal” en contra de ellos.



Según la revista People en español, fue el fin de semana pasado cuando Bazán confirmó sus intenciones en contra del show:

No es algo que yo lo siento, sino que la gente y el público se ha dado cuenta, de verdad yo le pido a Suelta la sopa que deje el acoso conmigo, se lo pido por favor al productor, a sus conductores”, denunció la actriz mexicana luego de que un reportero preguntara insistentemente sobre su exesposo Gabriel Soto.



Además, la también presentadora expresó que ella es consciente que la prensa y el artista “es una sinergia”, pero que ella podía perder mucho en su carrera si esa clase de acoso continuaba, “Si no me mencionan en Suelta la sopa, ni modo, lo voy a tener que sufrir y pasar, pero sí quiero denunciar acoso de este medio porque no puede ser que siempre sea lo mismo”, expresó Bazán.





La respuesta del programa



En la transmisión del programa del día de ayer, los conductores no dudaron en responder a la actriz, dando su punto de vista sobre la polémica:



“Geraldine, creo que nosotros como programa, como cualquier otro de espectáculo, hacemos preguntas que de repente no son las más lindas, pero hay preguntas que tenemos que hacer para tus fanáticos, que son lo que les interesa acerca de tu vida y espero que de verdad no sea cierto que ella se siente acosada por nosotros”, expresó Jorge Bernal, conductor del programa.



Por su parte, el director de contenidos, Juan Manuel Cortés, aseguró que la cuestión que molesta a la actriz es que en “Suelta la sopa” son objetivos y “no están de su lado”, sino que muestran la otra versión del problema, haciendo referencia a los testimonios de Irina Baeva y Gabriel Soto.



“Ahora bien, como director de contenidos, te quiero decir que yo dirijo el grupo de periodistas y camarógrafos que siempre te encuentras en muchos lugares y eso es lo que hacemos. Suelta la sopa está en todas partes, quizás usa la palabra acoso, que no me gusta que la use, porque llega al aeropuerto y están las cámaras, va a otro lado y también, estamos en todas partes”, afirmó el periodista colombiano.



Cortés también aseguró que los reporteros siempre son respetuosos cuando comienzan las entrevistas, pero que “él no termina la pregunta cuando ella ya le dice esto del acoso”, concluyó el director.