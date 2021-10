Gera Demara emocionado por su nominación al Grammy Latino

Tijuana BC.- Con el disco “De vieja escuela”, el cachanilla Gera Demara está nominado al Grammy Latino en la categoría “Mejor álbum norteño”.

El joven intérprete comparte terna con Los Dos Carnales, Los Plebes del Rancho y Calibre 50, Christian Nodal y Palomo.

“Estoy bien emocionado, incrédulo, pero contento por esta bendición que está pasando y ansioso de estar ahí en primera fila”, sostuvo en entrevista vía telefónica.

El hijo del compositor Jerry Demara, que falleciera el pasado 1 de diciembre del 2020, externó su emoción por este logro, sobre todo porque fue un disco en el que alcanzó su padre a colaborar.

Es algo bonito esa nominación, pero es algo duro a la vez, porque en este álbum fue la última vez que pude colaborar con mi papá, entre él y yo escogimos los temas del álbum, “Me ayudó con la voz y pues quieras o no, al momento de recibir esta noticia me llega, porque me hubiera encantado que estuviera aquí para presenciar, pero también sé que allá arriba está moviendo las piezas para que pasen estas cosas”