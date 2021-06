Genaro Vásquez, voz en "Dragon Ball Z", desea pago justo

CIUDAD DE MÉXICO.- Con una carrera de 40 años dentro del doblaje, el actor Genaro Vásquez lamenta que en su profesión no se gane un pago justo.

Señala que uno de los problemas es que el tabulador que da la Asociación Nacional De Actores tiene una tarifa estipulada como mínimo, pero esa cifra es tomada como base para que a los actores se les pague eso. Explica que alrededor de 20 intervenciones de un personaje mediano equivalen a 300 pesos.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Además, el llamado "star talent" es otro de los factores que pueden llegar a afectar pues a figuras reconocidas les pagan más aunque no sean propiamente actores de doblaje.

Se crea este escozor de injusticia de decir 'si yo te lo hago más rápido y te lo dejo bien por qué no puedo ganar lo mismo que un Star talent. Quizás no vendo mucho, pero págame la mitad, si les das dos mil dólares, dame a mí mil. Yo ya salgo ganando cien veces más de lo que me pagarías por hacer este doblaje'", dice a EL UNIVERSAL.

"No puedo yo satanizar el star talent porque hay gente talentosa, profesional, que hace cosas buenas, pero en general creo que es un intento fallido", menciona.

Kame Hame Ha" contra el star talent

El término llamado "star talent" hace referencia a aquellas figuras provenientes del cine, la televisión, u otros medios, y no propiamente del doblaje, que han prestado su voz para dar vida a un personaje.

Con respecto a la forma en que se trabaja en doblaje, Genaro Vásquez (conocido por interpretar personajes como el "Androide 17" en la franquicia Dragon Ball, entre otros) cuenta que para los que se dedican a esa profesión se pide entregar el trabajo de una manera más inmediata para que les convenga económicamente y puedan llenar su día con varios llamados. Pero cuando se convoca a una figura famosa el trato no siempre es igual.

"De repente hacemos películas, incluso con Disney, y te piden firmar un contrato de confidencialidad, pero estás cediendo todos tus derechos en perpetuidad y en el universo, o sea que a donde llegue no vas a cobrar un peso más entonces dices 'bueno, es una película de Disney, qué te parece si nos arreglamos porque es Disney, se va a vender, y por cederte mis derechos me das un dinero extra'. No estamos hablando de que estoy pidiendo que me paguen mi próxima casa o viaje a París, sino una cantidad razonable y cuando dices que quieres 500 dólares dicen que no hay dinero", comenta.

"Cuando te llegan a dar cien dólares dices 'de lo perdido lo que aparezca' y de repente viene esta ola de los star talent y a nosotros nos traen de rapidito y nada de dinero, entra un star talent y se tarda una semana en hacer un personaje que nosotros tenemos que hacer en una mañana o en un día la película completa y a él le dan una semana y te enteras que está cobrando entre dos mil dólares aproximadamente y dices 'a mí me dicen que no hay tiempo y no hay dinero y ahí hay tiempo y dinero'".

Vásquez, quien también es la voz de Rafiki en "El rey León" y a Screech en "Salvados por la campana", entre otros, considera que el actor de voz en la actualidad está ganando una miseria.

Pero dentro del "star talent" hay casos que aplaude y uno de ellos es el de Eugenio Derbez, que entre sus personajes es conocido por interpretar al burro de "Shrek".

"Yo no lo englobo en que 'ay, los star talent, qué horror', no, porque hay actores que son verdaderamente actores, son profesionales y se entregan a las manos del director para que les ayude, y hay ejemplos como Eugenio Derbez, con quien yo he trabajado, y él respeta mucho el gremio del doblaje", recuerda.

Comenta que cuando trabajó con Derbez éste se dio cuenta de lo inmediato que es el doblaje y le cobró más respeto.

"De hecho se lo agradecemos muchísimo que respete tanto el doblaje y hay otros actores que lo respetan y han hecho dentro del star talent trabajos bastante dignos, pero hay otros que los han quemado porque se creen estrellas, no lo son, no tienen talento y la verdad dejan mucho que desear en las aportaciones que hacen en el doblaje en actuación y se tardan una semana o días en hacerlo".

"Se gastan tiempo y dinero cuando actores de doblaje lo sacan rápido y bien".