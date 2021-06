Eugenio Derbez festeja con “Ludovico P.Luche” el triunfo del Cruz Azul

CIUDAD DE MÉXICO.- Quien siempre ha sido un “azul de corazón” es Eugenio Derbez, quien desde hace años mostró su afición por el Cruz Azul a través de su personaje “Ludoviko P. Luche” de “La Familia Peluche”.

Y es que el protagonista de la serie de comedia se dejó ver en varias escenas usando la famosa camiseta del equipo, además de que en varios capítulos miraba los partidos en la televisión.

Ahora que el Cruz Azul se coronó como campeón de la Liga MX después de 23 años, Eugenio celebró con platillo y bombo este triunfo.

Por medio de sus redes sociales publicó un video de su reacción cuando ganaron el campeonato de futbol.

No lo puedo creer, estoy solo porque no estoy en mi casa, pero no lo puedo creer. Fueron 23 años, en verdad no lo puedo creer", dijo Derbez visiblemente emocionado.

LUDOVIKO PELUCHE, UN EMBLEMA DEL CRUZ AZUL

“Ludoviko Peluche” acabó convirtiéndose en un emblema para los aficionados de La Máquina, tan así que protagonizó cientos de memes sobre ellos.

De hecho, apenas Cruz Azul se coronó sobre Santos en el partido de anoche, el nombre del protagonista de “La Familia Peluche” se posicionó como trending topic de Twitter.

En estos momentos solo puedo imaginarme a ludovico peluche así: pic.twitter.com/w4AjstUXNT — Good✨ (@andreabuuu) May 31, 2021 Ludovico Peluche en este momento. pic.twitter.com/YSkMFCY2nQ — K E Y D E L (@Keydel_21) May 31, 2021

Incluso el propio Eugenio Derbez reveló un video que le envió al equipo de futbol horas previas a su partido.

“Muchachos ¿cómo están? Soy Ludovic…perdón, soy Eugenio Derbez….Bueno, este mensaje es de parte de los dos, de Ludovico y mía. Muchas felicidades, venga muchachos, ¡ahora sí vamos a ser campeones, venga!”, dijo en el video.

A los jugadores de el Cruz Azul, ayer (para que lo vieran antes del partido) les mandé este mensaje... con mucho corazón.



Bueno, con lo que me quedaba, después de 23 años de espera. pic.twitter.com/AjTfhN4SUI — Eugenio Derbez (@EugenioDerbez) May 31, 2021

En un momento, sale de la cámara y se escucha discutir con alguien.

“No, me la van volver a hacer, me la van a aplicar, ¿y si perdemos? (…) Yo ya estoy grande, mi corazón no aguanta, ¿te acuerdas aquella final contra el América? Hasta me habló mi compadre faltando dos minutos, me burlé, le aposté mi coche…un año sin coche por culpa del Cruz Azul”, se le oye decir.

“Yo me ilusiono muy c*bron, estoy muy ilusionado. Ni cuando nacieron mis hijos, 23 años ilusionándome, ya no me da el corazón. No me morí del Covid, pero si pierden, me les voy”, dramatizó.