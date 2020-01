¿Galilea Montijo se va de Televisa para trabajar con Brozo, Carlos Loret de Mola y Luis García?

CIUDAD DE MÉXICO.- Galilea Montijo aclaró de una vez por todas si continúa en las filas de Televisa.

Y es que iniciando el año hubo fuertes rumores que apuntaban a que la popular conductora de Hoy dejaba la empresa este 2020.

Todo surgió a raíz de que ella inició un proyecto junto con Carlos Loret de Mola y Luis García.

Es un proyecto de una plataforma, es una plataforma digital porque la gente empezó a especular si me iba de Televisa, no, para nada, mientras Televisa, que es mi casa, y a la cual estoy muy agradecida por tantas cosas que me ha dado, ellos me digan que yo sigo ahí, yo voy a seguir ahí”, señaló.