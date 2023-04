Galilea Montijo se declara abierta al amor, aunque no busca pareja por el momento

Ciudad de México.- A pocas semanas de anunciar su divorcio, Galilea Montijo se declaró abierta al amor.

Tras confesar que no ha sido sencilla la separación con Fernando Reina Iglesias, padre de su hijo, la conductora ha logrado sobrellevar la ruptura.

Tras desmentir que el motivo de su separación haya sido una infidelidad, pues se especulaba que Reina había tenido un hijo con otra mujer, Montijo no descartó volverse a enamorar.

“Yo siempre soy una perdida, loca, enamorada y creyente del amor, yo siempre voy a creer en el amor […]voy a estar abierta al amor, me parece muy pronto también decirte que voy a volver a casarme”, explicó Gali a los medios de comunicación que la abordaron a las afueras de Televisa San Ángel.

Galilea Montijo

Galilea Montijo por ahora no busca pareja

No obstante, la artista de 49 años aseguró que no es algo que ya esté buscando. “No sé, en este momento ni me pasa por la mente, ni me pasa por la cabeza, yo me estoy dando mi tiempo, mis terapias, ejercicio, hace 3 meses o cuando dije (lo de mi separación), no podía ni platicarlo, entonces es día a día”.

Y aunque subrayó que por ahora lo más importante es su hijo, la conductora del programa Hoy, manifestó que no descartará algunas invitaciones amorosas si se le presenta la oportunidad.

Salir y conocer, probablemente el día de mañana me vean cenando con alguien, y sí, ¿por qué no?, o sea no lo veo malo, salir […] no es que tampoco ande buscando, conforme vamos creciendo y madurando, ya hasta lo dejo como a un lado, estoy como en otra etapa en este momento”, declaró.

Fotos: Agencia México

Bioserie de Cuauhtémoc Blanco

Por último, al ser cuestionada sobre la bioserie que se planea en torno a la vida del exfutbolista y ahora político Cuauhtémoc Blanco, Montijo aseguró que no le incomodaría que se hablara de ella, aunque bromeó con respecto a sus pretensiones económicas para dar su autorización.

“Pues ¿de cuánto estamos hablando?... No, fui parte de su vida, tampoco es que me pueda esconder ¿no?, digo, cuando tu tienes un pasado, tuviste un pasado, y sobre todo un noviazgo que fue tan mencionado para bueno para malo, a mi la verdad ni me incomoda, no sé, fui parte de su pasado, es parte de mi pasado y creo que no tenemos nada en contra los dos”, explicó.