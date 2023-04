Galilea Montijo tiene una doble en TikTok: "¡Como dos gotas de agua!"

CIUDAD DE MÉXICO.- Galilea Montijo es considerada por muchos una de las conductoras más carismáticas de la televisión mexicana.

Aunque desde que usa redes sociales ha estado más expuesta a las críticas y a las burlas, procura mantenerse conectada con el público. Incluso fue a través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de 10 millones de seguidores, que compartió el comunicado de su divorcio.

Tras convertirse en tendencia por unirse al “club de las divorciadas” de Hoy, como ella misma señaló, ahora en TikTok se ha vuelto viral su doble. Se trata de Crimar González, una joven mexicana que es bauty blogger, psicóloga e influencer en la red social china.

Fue después de compartir fotos de su boda que rápidamente varios usuarios le aseguraron que su parecido físico con Galilea Montijo era innegable.

"Siempre me habían dicho que me parecía a Galilea Montijo, pero yo no creía hasta que vi esta foto con mis papás del día de mi boda", expresó González.