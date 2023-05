Galilea Montijo reacciona a la supuesta paternidad de Fernando Reina con su nueva pareja: "Que me inviten al bautizo"

CIUDAD DE MÉXICO.- Galilea Montijo anunció en marzo de este año su divorcio de Fernando Reina, tras 11 años de matrimonio y un hijo en común.

Si bien se mostró dolida, la conductora siguió adelante con su vida, enfocada en su carrera, su maternidad y recibiendo el constante cariño que le proclaman sus seguidores.

La presentadora había contado que la separación de Fernando Reina se había dado de mutuo acuerdo y en los mejores términos, sin embargo, recientemente corrió el rumor de que el empresario acaba de convertirse en padre con su nueva pareja, lo que confirmaría su infidelidad.

En un encuentro con la presa en el Aeropuerto de la Ciudad de México, la conductora respondió a los cuestionamientos sobre la paternidad de Fernando Reina:

“Yo lo que sé es que no es cierto, pero no soy nadie para estar hablando de la vida de la gente, hasta donde yo sé muchachos, no es cierto. Si ha de ser así, que me inviten al bautizo, pero no creo”.