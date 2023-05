Galilea Montijo planea viaje con la exmujer de su expareja

Ciudad de México.- Galilea Montijo sorprendió al medio artístico con el anuncio de su divorcio con Fernando Reina Iglesias el pasado marzo.

La presentadora del programa Hoy, quien comparte con Reina la educación de su hijo Mateo, de 11 años, abrió su corazón en la entrevista que concedió a la revista People en Español y desveló cómo se siente tras su separación sentimental.

Antes siempre elegía primero a mi familia. A la hora de la actuación, por ejemplo, tener un trabajo y actuar llevaba mucho tiempo, no podía, [pero] probablemente ahora como mujer tengo más tiempo de hacer muchas cosas. [Hoy] me voy a cines, a restaurantes o sencillamente [estoy] tirada en la cama [para] ver mis series, ver películas. Lo que tengo ahora es tiempo de sobra”

contó Montijo.

A pesar de que debe lucir con una sonrisa radiante mientras realiza su trabajo, la artista manifestó que no siempre se encuentra del todo bien.

“Estoy pasando como bien lo dices, sí, muchos lo llamaríamos duelo. Pero lo veo como esta parte de reconstruirme […] Te puedo decir que me siento como en una montaña rusa de emociones. Nunca pensé que un divorcio fuera tan difícil y tan doloroso. Cambia tu vida por completo, cambia tu rutina por completo. Un día estás bien, dos no, tres no, una semana dices ya pasó y otra vez vuelves”, detalló.

Asegura ruptura fue de gran ayuda

Asimismo, recalcó que más allá de lo que la gente puede decir, esta ruptura amorosa la ha ayudado sobremanera. “Creo que te hace madurar. No lo veo como un fracaso en mi vida. Tengo algo maravilloso que son nuestros hijos. No lo veo como un fracaso, al contrario, creo que es parte de madurar como mujer, mamá, como ser humano”, destacó.

Y al respecto de las especulaciones sobre su separación con Fernando, Galilea puntualizó: “si te casas hay rumores, si te separas hay rumores. Para la gente lo extraño es no verte pelear... si no hay sombrerazos aquí, los que ganan son nuestros hijos. Es el papá de mi hijo y no tengo absolutamente nada malo que hablar de él”.

Finalmente, la titular del matutino de Televisa reveló que lo más importante por ahora es la estabilidad de su hijo, hecho que la llevó a planear un viaje con la madre de los hijos mayores de su expareja.

“Sí, Mateo está toda la semana conmigo y con su papá. Yo a veces voy a verlo, estamos muy pendientes de Mateo. Si algo tenemos claro es que lo primero son nuestros hijos. Acabamos de armar un viaje con la mamá de los niños [hermanos mayores] y con Mateo; nos vamos a ir a un viaje que ya querían hacer. Estoy pues organizándoles a ellos esta parte de que vean que cambiaron cosas pero que si seguimos siendo esa familia”, explicó la artista.