Galilea Montijo habla de todas sus polémicas en 2021

La famosa Galilea Montijo hablo con los reporteros a la salida de Televisa e hizo referencia a las polémicas en las cuales se vio envuelta el año 2021.

Después de que la periodista Anabel Hernández la vinculó sentimentalmente a un narcotraficante y que su amistad con la conductora Inés Gómez Mont, que en este momento es buscada en más de 150 países por los delitos de peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita, también la colocara en la mira pública por los posibles vínculos empresariales que podría tener con ella, es que ahora la conductora reflexionó al respecto y comentó:

Siempre he pensado que de todas las cosas que te pasan, siempre te preguntas ¿para qué te pasa?, y en esta ocasión me he dado cuenta, en especial y en general, me he dado cuenta de tanto cariño, y eso no tengo cómo agradecerlo, y así cerré el año, llena de mucho amor, de mucho cariño, de gente que ni siquiera conozco, y con eso me quedó”.

Sin hacer referencia a los señalamientos en su contra, Montijo volvió a subrayar que es una mujer dedicada a su vida laboral. “Ya lo malo, que pues, sí así lo queremos llamar, malo, ya fue, entonces ya, como se los dije, no vuelvo a hablar del tema, no voy a decir nada, no me interesa, soy una mujer que toda su vida a trabajado, que mi única intención es llevarle siempre diversión al público, amo lo que hago, y amo a mi familia, amo a mis amigos”.

Para finalizar el tema, la artista recalcó que se siente mejor que nunca en este 2022. “Entonces estoy arrancando el año con una paz que nunca había sentido, y eso es gracias a todo el cariño de lo que me he visto envuelta”.