Galilea Montijo "da el mal paso" y sufre caída en escaleras

CIUDAD DE MÉXICO.- Galilea Montijo regresó de un viaje a Estados Unidos con una lesión en uno de sus pies, lo que causó alarma entre sus seguidores y compañeros de trabajo.

Hoy jueves la conductora tapatía retomó su sitio en el equipo de presentadores del programa de Televisa "HOY", del que se había ausentado desde hace días por motivo de un viaje a Dallas, Texas.

Como es costumbre, al inicio del matutino los conductores dan la bienvenida a su público, a lo que llamó la atención que pocos segundos después aparece en pantalla caminando de manera pausada y cuidadosa por detrás de cámaras, por lo sus compañeros Andrea Escalona, Raúl Araiza y Lambda García se acercaron para auxiliarla.

A manera de broma, pero de forma amable, el conductor y actor de televisión "Negro Araiza" le cantó "“Pachito a pachito, suave suavecito, vamos llegando poquito a poquito”, lo que causó la gracia de la presentadora, a lo que Raúl bromeó "Un solito".

Así fue la aparición en la transmisión de "Hoy" de la presentadora de televisión Galilea Montijo.

Sorpresa entre los conductores

Una vez que llegó Montijo a la edición mañanera de "HOY", sus compañeros se alarmaron al notar que traía puesto un yeso con soporte y comenzaron a preguntarle qué le había pasado y por qué lo traía puesto.

“En la vida he metido varias veces la pata”, respondió con su característico tono de burla Galilea. “Pero en esta ocasión si me fracturé. Volé de unas escaleras por venir chismeando. Volé como un metro, muchachos, pero aquí estoy con todo el cariño”, continuó.

La tapatía explicó que el aparatoso accidente le ocasionó una lesión en su pie izquierdo además del golpe que se llevó. Debido al gran impacto, la conductora no puede mover parte de su extremidad porque se fracturó el quinto metatarso de su pie.

A pesar de su lesión, Galilea Montijo, continuó con su trabajo de manera profesional, sin dar importancia a su fractura.

Esta situación provocó que Galilea Montijo fuera apoyada durante todo el programa, incluso se evitó que estuviera parada para que descansara su pie y así se logre una pronta recuperación.

La presentadora no dejó que su fractura evitara que volviera al programa, al contrario, durante la emisión la taptía trató de ver el lado bueno de la situación e hizo algunas bromas al respecto.

Galilea sigue de pie a pesar de constantes caídas

La tapatía retomó la conducción del reality show "Los Chiquillos de Hoy" pero en esta ocasión se mantuvo firme a un costado y desde ese lugar entrevistó a sus compañeros conductores y a sus concursantes.

Afortunadamente, la fractura de Galilea Montijo no fue tan grabe, por lo que sólo debe cuidar la estabilidad de su pie por algunas semanas. No obstante, esta no es ha sido la única ocasión en que la presentadora ha alarmado a sus fans, pues ya ha caído en distintas ocasiones.

En junio del año pasado, la presentadora resbaló y cayó a su llegada al foto de Televisa. En esa ocasión, la tapatía cayó al suelo debido al piso mojado por las lluvias de la temporada. Aunque el resbalón fue aparatoso, Galilea sólo tuvo un golpe en la rodilla derecha.

“Me resbalé, es que ve mis tenis. Si me mareé un poquito (...) Corrieron los de aquí, no sabes cómo corrieron porque vieron cómo volé”, declaró para su programa.

En 2005, Montijo sufrió otra fractura justo en la misma área del pie pero del lado derecho, y es que la conductora sufrió el percance durante los ensayos de la segunda temporada de "Bailando por un sueño", por lo que en ese momento tuvo que salir a la pista de baile en silla de ruedas.

Por otro lado, durante su ausencia Tania Rincón fue la encargada de suplirla. Con gran entusiasmo, los conductores de "Hoy" recibieron a la exmodelo y convivieron con ella sin mayor problema. La producción optó por traerla debido a que se ha convertido en una de las presentadoras favoritas para el público mexicano.