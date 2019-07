Galilea Montijo asegura haber comprado ropa de tianguis

Galilea Montijo estuvo en el desfile del orgullo gay en la ciudad de México, lugar en el que de se dio tiempo para hablar con la prensa y, como el lugar estaba lleno de mucho estilo, salió a flote la cuestión de la vestimenta.

Ante las cámaras de Ventaneando, la conductora aseguró no derrochar grandes cantidades de dinero en ropa de marcas de prestigio, pues revela haber surtido su closet con ropa de tianguis.

‘‘Yo no soy de marcas, yo, si tengo para comprarme algo que me gusta y es de marca ¿Por qué no? Para eso trabajo ¿no? Me encanta, pero yo solamente compro lo que me gusta, yo me iba a los tianguis a comprar ropa de segunda’’

‘‘Tianguis, no tenía ni pasaporte mijo, entonces yo me iba a los tianguis y compraba y decía: bueno, ¿Por qué no hay ropa barata y bonita? Entonces me estoy reflejando en esa Galilea’’.

Así lo aseguró la presentadora del programa Hoy, cabe señalar que Galilea es una de las conductoras con mejor recepción por parte del público debido a la sencillez que muestra con sus seguidores.