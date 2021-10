Gael García responde a la posibilidad de trabajar con su ex Natalie Portman

Ciudad de México.- Sorprendieron a Gael García durante su llegada al aeropuerto de Los Ángeles, instante en que como pocas veces se detuvo para ortorgar algunos detalles sobre su vida personal y profesional.

Durante la entrevista proyectada por el programa “Despierta América”, el actor mexicano recibió contento el comentario acerca de que se conserva bien, pero negó rotúndamente el hacer uso de cremas o algún tratamiento para lucir de esa manera.

“No, no me gusta, bueno, más bien no le he agarrado el gusto”, explicó con una gran sonrisa.

Tras compartir que tiene diversos proyectos en camino, Gael rechazó que por ahora sus hijos tengan intenciones de debutar en el medio artístico.

“Ni idea, no sé, que hagan lo que ellos quieran de su vida, eso es lo que más deseo, y a veces el qué querer hacer tarda en saberse, entonces no sé, están chiquitos todavía”, comentó.

Sin detalles de su bebé más pequeño

Con respecto a su bebé más pequeño, fruto de su relación con Fernanda Aragonés, el hijo de Patricia Bernal se negó a revelar detalles del nombre e incluso el sexo.

Sin embargo, no ocultó que tuvo un síntoma muy marcado durante el embarazo de su pareja sentimental. “Cansancio nada más, pero bueno, ese creo que viene con todo el paquete”.

Pese a que todo marchaba con cordialidad, la actitud del conocido “charolastra” cambió cuando escuchó las interrogantes sobre las presuntas ayudas económicas que tanto él como Diego Luna recibieron durante los mandatos de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón en México.

No, no es mi compañía, a ver… ¿cómo es la información?... no es una compañía, la pregunta viene así de… viene con ese chanfle, y desinformada, pues no tengo nada qué aclarar, porque no es una compañía”

La muerte de su padre

Asimismo, se mostró hermético a pronunciar palabras sobre el luto que ha vivido tras la muerte de su padre, José Ángel García, por lo que únicamente dijo: “Esas cosas solo las hablo con amigos”.

Finalmente, Gael García Bernal no quiso aclarar los términos de su ruptura con Natalie Portman, pues al escuchar si estaría dispuesto a realizar un proyecto de Hollywood con ella y si habían terminado bien, el actor replicó: “Ni idea, no sé, estaría divertido”.