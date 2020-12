Natalie Portman platica su experiencia de niña en Hollywood: “Fui sexualizada”

ESTADOS UNIDOS.- A los once años, Natalie Portman fue elegida para representar a Mathilda Lando en la película “León: The Professional”, lo que la volvió una sensación en Hollywood. Sin embargo, también hizo entrar en el oscuro mundo de la sexualización infantil.

Una tras otra “Heat”, “Beautiful Girls”, “Every Say I Love you”, entre otras cintas en las que participó representaron su asenso al estrellato y la representación de su personas como un figura “Lolita”, contó Portman en el podcast Armchair Expert al hablar de la sexualización de las actrices infantiles en las cintas hollywoodenses.

"Ser sexualizada cuando era niña, creo que me quitó mi propia sexualidad porque me dio miedo, y me hizo [sentir] que la forma en que podría estar segura era decir, ‘Soy conservadora’ y ‘Yo hablo en serio y deberías respetarme ‘,’ soy inteligente ‘y ’no me mires de esa manera’."

A poco más de una década de haber nacido, Natalie Portman tuvo que levantar muros para protegerse a corta edad de este fenómeno. Sobre todo, “Star Wars: Episode I – The Phantom Menace” puso mucha presión durante la adolescencia porque la volvió un ícono ante el público.

Contó que las personas a su alrededor en aquel entonces se quedaron con una impresión de que era “seria y conservadores”. Pero, esta actitud no fue para la actriz más que una forma de mantenerse segura conscientemente.

Contó que sintió una gran presión luego de participar en Star Wars que la llevó a buscar papeles "menos sexys" (Captura de Pantalla: Star Wars).

“Mientras que a esa edad, tienes tu propia sexualidad y tu propio deseo, y quieres explorar cosas y quieres ser abierto. Pero no te sientes seguro, necesariamente, cuando hay hombres mayores que están interesados y piensas, ‘No, no, no, no’”, recalcó en la entrevista con Dax Shepard

Esto repercutió significativamente en la elección de personajes que hizo más cuando era joven, pues evitaba la mayor parte del tiempo las escenas de besos y amor. Además, escogía los papeles menos sexys por la preocupación sobre como la percibiría el público y la sensación de inseguridad.

En 2018, la actriz ya había tocado el tema de la sexualización que vivió en su primer filme y calificó esta práctica como “terrorismo sexual”. Contó que la primera vez que abrió emocionada un correo de un fan tuvo que leer una fantasía de violación que un hombre le había escrito. “Entendí muy rápidamente, incluso a los 13 años, que si me expresaba sexualmente, me sentiría insegura”, mencionó.

Durante la entrevista para el podcast, Portman recordó el reciente caso de la joven actriz Millie Bobby Brown, quien tiene 16 años y se vio acosada por una fan se negó a dejar de grabarla. Aun cuando ella se sentía incómoda.

Portman recordó la desesperación de Millie Bobby Brown ante un caso de acoso por parte de una fan (Foto: Instagram/@milliebobbybrown)

“Fui a hacer compras de Navidad con mi mamá. Una chica se me acercó y me preguntó si era yo. A continuación me preguntó si podía grabarme. Le dije que no. ¿Por qué alguien querría grabar un video de mí? Porque no era de las dos juntas, sino solo de mí”, relató

Así como ellas, otras artistas del espectáculo hollywoodense se han enfrentado a la fama desde una edad temprana. Britney Spears, Miley Cirus y Lindsey Lohan son claros ejemplos de los estragos de la sexualización infantil en el espectáculo.

Las tres se vieron obligadas a enfrentar adicciones, negar su sexualidad y enfrentar la ola de declaraciones, críticas y agresiones de carácter sexual en su contra. Una carga que han tenido que llevar hasta la fecha.