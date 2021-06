Gabriel Soto y Geraldine Bazán se reencuentran para apoyar a su hija Elissa Marie

CIUDAD DE MÉXICO.- Sus hijas son el motivo de la reunión entre Gabriel Soto y su ahora ex esposa, la actriz Geraldine Bazán, quienes se reencontraron nuevamente durante una entrevista de Elissa Marie.

Fue para el programa matutino "Despierta América" que se otorgó la entrevista de la hija de Soto y Bazán, tras su participación en la telenovela "Si nos dejan", en la que se apreció poco nerviosa, siempre apoyada por sus padres.

“Mi mamá siempre me dijo: ‘Respeta tu trabajo y el de los otros, diviértete, pásatela bien, échale ganas’ y ya, sí me sirvió mucho. Mi papá me dio más trucos con las cámaras”, dijo Elissa Marie.



Apareció Gabriel Soto de sorpresa

Fue de manera sorpresiva que arribó a los estudios de grabación durante la entrevista el actor Gabriel Soto, logrando ser captada por las cámaras la reacción de Geraldine Bazán tras la llegada de su ex pareja, que fue de felicidad notoria.

Gabriel se unió a la entrevista de su hija: “Como padres lo más importante siempre es apoyar e impulsar a tus hijos en sus sueños, creo que es algo que ella siempre quiso hacer”.

Minutos después también se unió a la entrevista Bazán, pidiendo a la conductora de "Despierta América", Lourdes Stephen, que le otorgará la tradicional "patadita de la buena suerte" a su hija, al tratarse de su primera entrevista.



Irina Baeva es cuestionada sobre presunto embarazo

La entrevista tuvo lugar pocas horas después que la pareja formada por Gabriel Soto e Irina Baeva fueran cuestionados por miembros de la prensa en el Aeropuerto de la Ciudad de México.

La actriz fue fuertemente cuestionada sobre los rumores de que ya está en espera de su primer hijo al lado del actor Gabriel Soto, a lo que respondió "Si yo estuviera embarazada cada que vez que dicen, ya tendríamos 5. Ni nos da la vida para tanto", aseguró.

Durante el cuestionamiento de la prensa, la actriz dejó entrever que le gustaría ser madre, "Como siempre decimos, ‘nunca digas nunca’. Por lo pronto no es el momento, pero en un futuro, a lo mejor".