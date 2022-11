Gabriel Soto sorprende a Irina Baeva por su cumpleaños

CIUDAD DE MÉXICO.- Irina Baeva es una de las actrices más guapas y talentosas del medio del espectáculo, aunque en las últimas semanas ha surgido el fuerte rumor de que posiblemente habría terminado su relación con Gabriel Soto.

Sin embargo la pareja pudo haber callado rumores, porque después de que la actriz se habría ido de viaje a Qatar y pasado su cumpleaños fuera del país, recientemente llegó a la Ciudad de México y se llevó una sorpresa.

Fue por medio de su cuenta de Instagram la actriz compartió en sus historias de Instagram la sorpresa que se llevo al llegar a su casa que al parecer cada detalle se encargó de prepararlo el actor.

En las fotografías se puede ver toda la recámara de Irina Baeva llena de globos, como el número 30 en color rosa y su nombre en color plateado, sobre el respaldo de la cama.

La más afortunada de tenerte mi amor” se puede leer en la publicación.

Además en otra de las imágenes la actriz se encargó de mostrar de las hermosas flores rosas que le había dejado Gabriel Soto en su recámara, con esto seguramente confirman que aún siguen su relación.

Seguramente sus fanáticos han de ver hecho llegar sus muestras de cariño y felicitaciones en la publicación, donde en su mayoría han reconocido la belleza que mantiene la actriz.

Gabriel Soto desmiente ruptura con Irina Baeva

El actor fue interceptado por los medios en el aeropuerto y se le cuestionó sobre el aparente distanciamiento con su prometida y dejó en claro que siguen enamorado el uno del otro.

"Ella estuvo en Qatar un mes, estuvo en Rusia un mes, estuvo en Nueva York casi tres semanas, o sea, realmente no hemos subido porque no hemos estado, y cuando hemos estado no nos preocupamos por estar subiendo cosas en Internet y en Instagram, o sea, no es necesario para nosotros, así que no se preocupen”.