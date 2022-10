Irina Baeva reflexiona sobre su cumpleaños sin mencionar a Gabriel Soto

Ciudad de México.- La actriz Irina Baeva cumplió 30 años el día de ayer, por lo que se tomó el momento de reflexionar en su cuenta de Instagram.

Junto a unas imágenes en Nueva York, y otra en un vuelo, la artista dio la bienvenida a los 30 años, aunque lo que llamó la atención es que no mencionó a Gabriel Soto, quien asegura que es su prometido.

hello 30 Este año literal me tocó celebrar mi cumple arriba del avión pero así pasa cuando sucede. Y sí, al principio estaba un poco triste pero pensándolo bien y haciendo el recuento de los últimos 10 años no puedo estar más feliz y agradecida con la vida”

Inició su mensaje.

Orgullosa de sí misma

Posteriormente, la artista recalcó que pese a todo lo malo que ha vivido, se siente muy orgullosa de ella misma. “Tantos errores y aciertos, logros y experiencias, tantos aprendizajes me llevan a ser hoy la mujer que soy. And I’m so proud of myself. Del ser humano que soy, del camino que he recorrido, de los sueños que he cumplido, y, sobre todo, con tantas cosas por delante. Dicen que los 30 es la mejor etapa de la vida. So 30s, LET’S DO IT! ”.

Finalmente, Irina agradeció a las personas que estuvieron con ella durante su festejo, haciendo más evidente que Soto brilló por su ausencia.

“PS: llegando a mi ciudad favorita en el mundo sí se celebró con mi amor @luisdelaluz y @jocelyncorona_ gracias por estar! Y gracias a mis amigos, familia y todos y cada uno de ustedes por mandarme tanto amor y felicitaciones en ese día l@s amo!”, culminó su texto.

Pese a que Gabriel le envió un mensaje de cumpleaños a través de las redes sociales, Irina únicamente compartió la publicación en sus historias de Instagram con un simple “te amo” acompañado del emoticón de un corazón rojo y las palmas de las manos unidas como respuesta.

Desde que la pareja confirmó que su boda se pospuso para el próximo año, las especulaciones sobre su posible ruptura no se han hecho esperar, inclusive se ha rumoreado con que ambos ya tendrían nueva pareja. Hasta la fecha, los artistas aseguran que siguen estando comprometidos y solo son sus compromisos de trabajo los que los mantienen alejados.