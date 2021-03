Gabriel Soto no quitará el dedo del renglón hasta que se castigue a quien filtró su video íntimo

Ciudad de México.- Gabriel Soto sigue defendiendo su derecho a grabarse en la intimidad y asegura que no quitará el dedo del renglón hasta que se castigue al culpable de filtrar en redes sociales estas imágenes.

“Es un sentimiento de vergüenza muy grande, todos tenemos derecho a hacer lo que queramos con nuestro cuerpo, todos tenemos derecho a exploración o no exploración, lo que tú quieras, pero nadie tiene derecho a exponerlo públicamente de esa manera sin tu consentimiento”, dijo el actor durante una entrevista con la diputada Alessandra Rojo de la Vega en un podcast.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

A pesar de que en días recientes habló del mismo tema en el programa “Miembros al aire”, en esta ocasión Soto confesó lo mal que la pasó los primeros días tras la filtración de su video íntimo.

“Ya ha pasado tiempo, pero al principio me daba hasta pena salir de mi casa, tengo hijas. Obviamente tuve que hablar con ellas, sobre todo con la mayor, la chiquita está muy chiquita todavía, con la mayor hablé y la verdad es que me sorprendió cómo tomó el tema, con una madurez increíble, pero ¿cuál es el objetivo de hacer ese daño?... ¿por el morbo nada más?... no sé, la verdad es que sí ha sido bastante difícil, ha sido duro”, manifestó.

Finalmente, Soto aseguró que no descansará hasta que la o las personas responsables de exponerlo en su intimidad paguen por este hecho.

“Me sentí totalmente violado a mi intimidad, me sentí muy mal, me sentí muy avergonzado con mi círculo familiar, primero que nada, con mis hijas, con mi pareja, con mi papá, con mis amigos, con mi círculo de trabajo. es muy importante para mi aclarar que yo ya levanté una denuncia, la policía cibernética ya está haciendo la investigación, ya la Interpol está haciendo la investigación, para mi es muy importante dar este ejemplo a la sociedad, de que a las personas que les pudiera llegar a pasar algo así, hombres, mujeres, inclusive niños, adolescentes, ya tiene consecuencias graves como lo que es el difundirlo […] El hecho de ir a la fiscalía y hablarlo y todo es volver a revivirlo, aquí psicológicamente y emocionalmente si ha sido bien difícil, pero confió en que la ley va a seguir su cauce […] si es una violación bastante fuerte la verdad”, declaró.