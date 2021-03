Gabriel Soto admite que sintió pena al hablar con su hija sobre su video íntimo

CIUDAD DE MÉXICO.- Gabriel Soto no la ha pasado nada bien, principalmente desde que se filtró un video íntimo en donde se daba placer; al respecto, el actor decidió hablar sobre lo que experimentó con respecto a este ataque a su privacidad. Admitió que fue un golpe muy duro a nivel psicológico.

El histrión apareció en la emisión de “Miembros al aire”, además de hablar sobre su compromiso y proyectos en la televisión, también decidió sincerarse con respecto a la filtración de un video íntimo que expuso no solo su privacidad, también causó conflictos al interior de su familia.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Además de compartir que no se enteró que el video se había filtrado sino hasta que su asistente le compartió que se había hecho tendencia, también habló sobre la experiencia vergonzosa que atravesó cuando tuvo que hablar con su hija mayor con respecto al incidente.

"Sí te afecta, evidentemente, porque es una violación a tu intimidad. Yo tengo dos hijas y tuve que hablar con ellas, sobre todo con la mayor. Está feo, no está padre, te avergüenza. Es duro psicológicamente hablando y emocionalmente hablando”, admitió Gabriel Soto.

Al atravesar una situación que se ha convertido en una constante en la vida de las mujeres, el actor se mostró sumamente empático con aquellas personas que fueron víctimas de este tipo de situaciones en las que vulneran su privacidad e intimidad al compartir fotografías o videos explícitos.

Gabriel Soto dijo que se sintió muy agradecido cuando su hija Elisa Marie se mostró sumamente empática con su padre: al grado que incluso le dio palabras de apoyo en medio de esta situación. Lo consoló diciéndole que “todos los niños lo hacen” y posteriormente le preguntó cómo se sentía al respecto.

“Todo mundo me dice: ‘La lección de no grabarse’. Pero no está mal grabarse, ¿por qué está mal? Es mi intimidad. Yo puedo hacer lo que quiera, me puedo grabar como quiera. El delito y la cosa es quién lo filtró”, admitió y además reveló que sobre el tema, el 80% de denuncias que se hacen son de mujeres.

Por otra parte, compartió que esta grabación era tan vieja que incluso no recordaba cómo fue que pudo salir a la luz después de tanto tiempo. “Hace mucho fue ese video, muchísimo. “Cuando lo vi, dije: ‘¿Cómo? ¿En qué momento?’, Ni me acordaba. (Me avisó) mi gente de relaciones públicas y de ahí a tomar acción y aguantar vara”, reveló.